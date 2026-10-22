Ferrari ultima un velero de 30 metros diseñado para elevarse sobre el agua

Ferrari ha decidido trasladar al mar su búsqueda de la velocidad. Y, con ese fin, está ultimando la construcción del Hypersail, un velero de treinta metros concebido para navegar por el océano con el casco elevado sobre el agua.

Para lograrlo, el fabricante italiano ha recurrido a su experiencia en el asfalto para lidiar con la aerodinámica, al tiempo que afronta el desafío de mantener el equilibrio en un entorno tan poco firme como el mar.

Con esa finalidad, ha incorporado unas alas laterales o foils, que generan la fuerza necesaria para levantar el casco y reducir la resistencia al avance; una quilla equipada con un flap móvil como tercer punto de apoyo y un timón equipado con una superficie alar para ejecutar microajustes de rumbo.

Que todos estos elementos actúen de forma coordinada depende de un sistema automatizado de gestión denominado Flight Control, que procesa en tiempo real la información que le proporciona una red de sensores sobre el viento, el oleaje o la inclinación del barco.

Con las correcciones continuas que exige la navegación en manos del cerebro informático de Ferrari, la tripulación puede concentrarse en el rumbo, la interpretación del mar y los vientos o la estrategia a seguir durante la regata.

Carbono y titanio

En cuanto a los materiales utilizados por la firma de Il Cavallino Rampante para este nuevo casco, la estructura ha sido fabricada con múltiples capas de fibra de carbono para lograr que sea ligera pero capaz de soportar los rigores oceánicos; mientras en los puntos de mayor tensión, como los brazos de los foils o el carro de la vela mayor, se ha empleado una construcción tipo sándwich que combina titanio y carbono.

El proyecto se está desarrollando íntegramente en las instalaciones de Ferrari en Maranello y acumula ya más de una veintena de patentes registradas en campos como la autosuficiencia energética o la aerodinámica. Entre estas innovaciones destacan el sistema Winch by Wire, turbinas eólicas integradas, un mástil giratorio con winglets y una vela mayor de doble superficie.