El fondo soberano de Noruega pierde 58.000 millones por la caída de las tecnológicas de EEUU

El Fondo Global de Pensiones del gobierno de Noruega, el mayor fondo soberano mundial, registró un rendimiento negativo del 1,9% en el primer trimestre del año, lo que equivale a perder 58.250 millones de euros. La caída se explica, en gran medida, por el desplome de las bolsas, en particular de las acciones tecnológicas estadounidenses, tras el estallido del conflicto en Oriente Próximo.

"El resultado refleja un trimestre con condiciones de mercado difíciles. Observamos un impacto limitado en la renta fija y el sector inmobiliario, pero fue la caída de las acciones, especialmente entre las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, lo que determinó el resultado", explicó Trond Grande, subdirector general de Norges Bank Investment Management (NBIM), la entidad gestora del vehículo que invierte los beneficios del país derivados del petróleo.

En concreto, en el primer trimestre, la rentabilidad de las inversiones en renta variable del fondo fue del -2,6%, mientras que la de las inversiones en renta fija fue del -0,2% y la de las infraestructuras de energía renovable no cotizadas fue del -1,9%. De su lado, las inversiones en bienes inmuebles no cotizados reportaron un retorno del 1,2%. A pesar del retorno negativo ofrecido en el trimestre, la rentabilidad del fondo fue 0,01 puntos superior a la del índice de referencia.

Valor de 1,8 billones

Al cierre del trimestre, el fondo tenía un valor de 1,8 billones de euros. El 70,2% del fondo estaba invertido en acciones, el 27,6% en renta fija, el 1,8% en bienes raíces no cotizados y el 0,4% en infraestructura de energías renovables no cotizadas.

En total, el valor del fondo disminuyó en 116.340 millones de euros durante el primer trimestre del año, incluyendo, al margen de la caída de rentabilidad contable, un impacto adverso de 59.178 millones de euros por la apreciación de la corona noruega frente a varias de las principales divisas, mientras que las entradas de capital ascendieron a 1.190 millones de euros después de deducir los gastos de gestión.