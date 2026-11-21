Georgia sigue apuntando a las rutas comerciales entre Asia y Europa y al mar Negro como puerta de entrada. Consciente de la necesidad de poner a punto las conexiones e infraestructuras para aprovechar la oportunidad que le abre la crisis en el estrecho de Ormuz, ha abierto un concurso internacional para enlazar el futuro puerto de mercancías de Anaklia con la red ferroviaria.

La construcción de una línea electrificada entre la dársena y la red, apenas unos 17,7 kilómetros, permitirá al país dotarse de una infraestructura que agilizará el transporte de la carga hacia el interior y que ampliará el alcance comercial de la nueva terminal marítima.

El coste de esta intervención, que está abierta a ofertas hasta el 15 de enero y cuenta con un plazo de treinta meses para su conclusión, lo ha estimado el Banco Mundial en unos 185 millones de euros. En su documentación, de hecho, considera esta conexión una pieza esencial para el refuerzo de las operaciones comerciales entre los dos continentes.

Este proyecto forma parte del desarrollo del denominado Corredor Medio, la ruta que conecta China y Asia Central con Europa atravesando el Caspio, Azerbaiyán y Georgia antes de alcanzar el mar Negro o Turquía, y su importancia ha ido aumentando a medida que las distintas tensiones geopolíticas han ido obligando a diversificar las rutas comerciales euroasiáticas.