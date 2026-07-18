La gestora de inversiones Azora se expande a Italia, donde apostará por inmobiliario e infraestructuras

Azora, gestora de inversiones alternativas con oficinas en Madrid, Luxemburgo, Londres y Miami, ha anunciado la apertura de una oficina en Italia, donde prevé apostar 1.500 millones de euros en distintos segmentos de los mercados inmobiliario y de infraestructuras.

Entre ellos, destacan el segmento hotelero, el de las residencias de estudiantes y el relacionado con el biometano, así como el residencial, el logístico y el vinculado a los centros de datos.

Además, la compañía ha informado de que la nueva oficina contará con un equipo de doce personas liderado por Simone Palmieri como director de Inversiones.

Con todo, la citada cuantía no es la primera apuesta de Azora en el país transalpino, toda vez que inició su actividad en el mercado hotelero italiano en 2019 con la adquisición del Grand Palladium Sicilia, un complejo turístico con más de 450 habitaciones situado cerca de Palermo.

Posteriormente, reforzó su estrategia en el sector con la adquisición de Bluserena en 2021, el segundo mayor operador de resorts del país, con lo que se hizo con una cartera de trece hoteles con aproximadamente 4.200 habitaciones distribuidas entre algunos de los principales destinos turísticos de Italia, como Cerdeña, Sicilia, Apulia, Abruzos, Piamonte y Calabria.

Asimismo, Azora ha desarrollado Draycott, una plataforma especializada en la inversión y gestión de plantas de biometano. Con siete proyectos ya en marcha, Draycott adquiere plantas de biogás para su conversión en instalaciones de producción de biometano, además de desarrollar proyectos greenfield (desde cero) para la construcción de nuevas plantas.