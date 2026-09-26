Gigantes estadounidenses y grupos asiáticos se reparten el negocio de los casinos de Macao

Macao es, con amplia diferencia, la capital mundial del juego. En un mercado actualmente limitado a seis grandes operadores tras la apertura del monopolio que rigió hasta 2002, sus casinos ingresan alrededor de tres veces más que los del Strip de Las Vegas.

La composición de ese reducido club no responde a un reparto geográfico deliberado, pero ha dado como resultado que el pastel esté repartido entre tres gigantes procedentes de Estados Unidos y otros tantos grupos asiáticos: tras la liberalización con la que el territorio chino buscó atraer capital y experiencia internacional, las filiales de Las Vegas Sands, MGM Resorts y Wynn Resorts comparten el mercado con Galaxy, SJM y Melco, con raíces en Macao y Hong Kong.

El mapa actual comenzó a trazarse cuando el gobierno puso fin al monopolio que durante cuatro décadas había controlado el empresario Stanley Ho. Las primeras licencias recayeron en Galaxy, SJM y Wynn y las siguientes sublicencias permitieron la entrada de Sands, MGM y Melco en una industria que quedó cerrada en torno a seis operadores. Dos décadas después de la puesta en marcha de este sistema, el nuevo concurso permitió a los seis retener sus permisos de actividad —el único aspirante externo, el grupo malasio Genting, quedó fuera— durante diez años más.

Sin embargo, esta continuidad tiene un precio: el gobierno exige a estos grupos compromisos de inversión que van más allá de las mesas de juego: hoteles, congresos, espectáculos o gastronomía como nuevas atracciones destinadas a captar más visitantes internacionales y reducir la dependencia económica de los casinos, por ahora su principal fuente de riqueza.

¿Quién es quién?

Así, tras renovar su licencia, Sands anunció un compromiso para invertir 30.000 millones de patacas —unos 3.200 millones de euros— hasta 2032, de los que 27.800 millones se destinarían a proyectos ajenos al juego. La filial de la marca de Las Vegas, cotizada en Hong Kong, cuenta actualmente con varios hoteles de inspiración europea con mesas de apuestas: The Venetian, The Parisian y The Londoner.

Con una estructura societaria similar, MGM Resorts International posee aproximadamente el 56% de MGM China, la sociedad local encargada de operar los grandes complejos MGM Macau y Cotai. De este modo, la filial está controlada desde Estados Unidos, y la concesión de juego y las obligaciones asociadas a ella recaen en la empresa constituida en territorio chino. El trío estadounidense se completa con Wynn, a cargo de Wynn Macau y Palace, también concebidos como grandes resorts con hotel, casino, restaurantes, espacios para congresos y comercios.

Frente a estos grupos compiten, con el mismo modelo comercial, aparecen los operadores asiáticos. Galaxy Entertainment cuenta con Galaxy Macau y StarWorld; mientras SJM está representado en Grand Lisboa y Grand Lisboa Palace; y Melco ha dispuesto Studio City, Altira y City of Dreams, que alberga el que acaba de convertirse en el único hotel de Macao con tres Llaves Michelin, Morpheus.

Límites de la licencia

El poder de esos grupos tiene, sin embargo, un límite definido por las autoridades. "La aprobación no es una formalidad", advierte el abogado de Lektou en Macao Pedro Cortés, en un análisis publicado por Global Law Experts. Es más, subraya que las concesiones "no son transferibles sin autorización del gobierno", que también ha de dar su visto bueno a cualquier cambio relevante en el accionariado de esas empresas o al traspaso de sus bienes.

Así pues, en Macao, el principal activo de un casino no es necesariamente el edificio, sino la autorización para mantener abiertas sus mesas de juego, tal y como refleja el informe.