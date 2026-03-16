Los grandes eventos abandonan el golfo Pérsico debido a la guerra

Los grandes eventos previstos en próximas fechas en distintas localizaciones del golfo Pérsico se van cancelando debido a los riesgos derivados de la guerra en Irán, que enfila ya su tercera semana.

Así, los grandes premios de Fórmula 1 que Bahréin y Arabia Saudí acogerían el próximo mes de abril ya están descartados, por el momento sin fecha alternativa. De hecho, tanto la propia F1 como la federación de automovilismo han expresado su compromiso con regresar a ambos destinos en cuanto sea "seguro" hacerlo.

"Si bien fue una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en este momento, considerando la situación actual", ha subrayado el presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali. De este modo, el campeonato pasará de 24 a 22 carreras y tendrá un inesperado parón de cinco semanas entre Japón y Miami.

En paralelo, también en el mes de abril, Dubái acogía el Salón Náutico Internacional, uno de los eventos marítimos y de lujo más importantes de la región, pero los organizadores han decidido aplazarlo hasta noviembre.

Este evento ha sido durante mucho tiempo una plataforma clave para estrenos de yates, lanzamientos de productos y ventas de alto valor en el sector náutico, toda vez que reúne a astilleros, empresas de tecnología marina, marcas líderes y visitantes de alto poder adquisitivo de todo el mundo.