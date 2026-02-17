El grupo indio Adani invertirá 100.000 millones de dólares en IA para desafiar el liderazgo de EEUU y China

El grupo Adani llevará a cabo una inversión directa de 100.000 millones de dólares (84.320 millones de euros) hasta 2035 en India para desarrollar centros de datos de hiperescala, alimentados por energías renovables y preparados para la IA.

Mediante esta iniciativa, se establecerá una plataforma soberana de energía y computación a largo plazo, diseñada para posicionar a India como líder mundial en esta tecnología, desafiando así la posición de Estados Unidos y China.

Asimismo, se espera que la inversión sirva de catalizador para movilizar, en el horizonte de 2035, otros 150.000 millones de dólares adicionales que se destinarán a fabricación de servidores, infraestructura eléctrica avanzada, plataformas de nube soberana e industrias de apoyo.

Por tanto, se proyecta la creación de un ecosistema de infraestructura de IA de 250.000 millones de dólares en India durante la próxima década.

India pretende "liderar" el futuro

Esta visión se sustenta en alianzas históricas con Google y Microsoft para establecer campus de centros de datos de inteligencia artificial a escala de gigavatios más grande del país en las ciudades indias de Visakhapatnam, Noida, Hyderabad y Pune.

Además, el conglomerado indio también está en conversaciones con otras empresas importantes que buscan establecer campus a gran escala en todo el país, consolidando así su posición como el principal socio de infraestructura de IA en India.

En consonancia con esta visión, Adani también profundizará su alianza con Flipkart para centros de datos, impulsando la colaboración hacia el desarrollo de un segundo centro de datos de IA diseñado específicamente para respaldar el comercio digital de próxima generación, la computación de alto rendimiento y las cargas de trabajo de IA a gran escala.

"El mundo está entrando en una revolución de la inteligencia más profunda que cualquier revolución industrial anterior", afirmó Gautam Adani, presidente del Grupo Adani, para quien las naciones que dominen la simetría entre la energía y la computación definirán la próxima década.

"India se encuentra en una posición privilegiada para liderar", añadió, subrayando que el país "no será un mero consumidor en la era de la IA". "Seremos los creadores, constructores y exportadores de inteligencia, y nos enorgullece poder participar en ese futuro", ha resaltado durante la presentación de su plan estratégico en la ciudad de Ahmedabad, en el marco de la Cumbre de Inteligencia Artificial que tiene lugar estos días en Nueva Delhi.

Este evento atrae a varias las principales figuras del sector, incluyendo al CEO de Alphabet (Google), Sundar Pichai; Sam Altman, de OpenAI; y al fundador de Anthropic, Dario Amodei.