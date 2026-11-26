El candidato a la Presidencia del BCE, Pablo Hernández de Cos, en un encuentro con economistas.

Los líderes europeos han elegido a Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España, para suceder a la francesa Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo.

Su elección es fruto del reparto consensuado de los tres puestos que quedarán vacantes en la cúpula de la institución en los próximos meses, que situará al alemán Markus Brunnermeier como economista jefe de la institución y a la francesa Laurence Boone como responsable de las operaciones de mercado del BCE.

Si bien está previsto que la decisión se confirme en las próximaas horas, de cara a poner en marcha la tramitación formal del nombramiento en el mes de diciembre, el acuerdo ya impera en la cumbre de la UE para situar a Hernández de Cos como guardián del euro.

Para ello, se ha impuesto al neerlandés Klaas Knot, el otro aspirante al cargo, y que desde julio de 2025 ocupa el puesto de director general del Banco de Pagos Internacionales.