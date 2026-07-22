Iberdrola dispara sus beneficios en la primera mitad del año, por encima de 4.300 millones de euros

Un beneficio neto de 4.336,4 millones de euros, un 21,7% más. Iberdrola, la mayor energética española, afronta la segunda mitad del año con unos datos que le permiten reafirmar sus perspectivas, empujada en gran parte por las plusvalías obtenidas con la venta de su negocio en México al grupo Cox de Enrique Riquelme.

Sin tener en cuenta esa operación, su beneficio neto ajustado escala un 8%, lo que permite a la empresa que lidera Ignacio Sánchez Galán mantener su previsión de cerrar este 2026 con un crecimiento por encima del 8% y enfilar un nuevo récord de más de 6.700 millones de euros.

Estos buenos resultados económicos se compaginan con el mantenimiento de su posición financiera, en línea con la calificación crediticia BBB+. En concreto, Iberdrola cuenta con una liquidez de casi 21.500 millones de euros, lo que permitiría cubrir 22 meses de necesidades de financiación, y su deuda aumentó en unos 3.800 millones de euros hasta los 54.000 debido a las inversiones llevadas a cabo y a la apreciación del dólar y el real brasileño.

Además, los dividendos pagados correspondientes al ejercicio 2025 alcanzan los 4.500 millones de euros, lo que supone un 12% más. En concreto, el dividendo por acción se sitúa en 0,685 euros y, de ese total, el próximo día 27 se abonarán 0,427 euros.

Inversiones

En su balance de datos, la energética española ha destacado su estrategia de alianzas y rotación de activos, como la venta del negocio en México o la adquisición de participaciones minoritarias en Neonergia, así como el acuerdo para adquirir Caruna, la principal compañía de distribución eléctrica de Finlandia, anunciado ayer.

Además, ha dado cuenta de que las inversiones aumentaron un 25%, hasta los 7.000 millones de euros, con más de un 70% destinado a Reino Unido, Estados Unidos y Brasil. De este total, las inversiones en redes coparon dos tercios (unos 4.400 millones de euros), tanto para distribución como para transporte, y la última parte se destinó a generación, esencialmente de energía eólica terrestre y marina.

De cara a la segunda mitad del año, prevé mayores activos de redes con mejores tarifas, así como sumar 2.100 megavatios adicionales a fin de año y poner en marcha mejoras de procesos ligadas a la inteligencia artificial para un aumento de la eficiencia operativa.

Naturgy

Otra de las grandes energéticas españolas, Naturgy, también ha hecho público hoy sus resultados de mitad del año: un beneficio neto de 1.215 millones de euros que representa un incremento del 6% con respecto al mismo periodo de 2025.

A la luz de estas cifras, la firma que preside Francisco Reynés mejora sus previsiones para 2026, apuntando así a unas ganancias récord de más de 2.100 millones de euros en el ejercicio.

Y, tras recortar su deuda en unos 600 millones de euros, hasta los 11.745 millones de euros, Naturgy encara "una nueva etapa de crecimiento con una estructura financiera muy sólida y una elevada capacidad para aprovechar oportunidades que aporten valor".

El presidente ejecutivo de Naturgy, Fancisco Reynés | Europa Press

En lo que se refiere a la remuneración a sus accionistas, el consejo de administración de Naturgy ha aprobado el pago de un primer dividendo a cuenta del ejercicio 2026 de 0,6 euros por acción, que se abonará el próximo 29 de julio. Además, el pasado 31 de marzo, Naturgy pagó su dividendo final de 2025 de 0,57 euros por acción en efectivo, elevando el dividendo total de 2025 a 1,77 euros por acción, lo que representa un incremento del 10,6% en comparación con 2024.

A mayores, por lo que atañe a las inversiones de la primera gasista y tercera eléctrica del país, en los seis primeros meses del año destinó 844 millones de euros a redes de distribución y proyectos renovables, y espera sumar 629 megavatios durante la segunda mitad del año.

"Solidez" del modelo de negocio

Además, tras los movimientos en los últimos meses que han culminado con la salida de su accionariado de BlackRock/GIP y CVC, el grupo ha visto evolucionar en este primer semestre su free float hasta situarse por encima del 46%, el nivel más alto de la historia de la compañía.

Este avance supone el cumplimiento con creces de uno de los principales compromisos asumidos por Naturgy para devolver liquidez a la acción y reforzar su atractivo para los inversores, de modo que Reynés ha defendido que las cifras muestran que Naturgy "vuelve a demostrar la solidez de su modelo de negocio y su capacidad para cumplir sus compromisos incluso en un entorno muy exigente".