Iberia retoma los vuelos a Venezuela después de más de cuatro meses

Después de más de cuatro meses sin volar a Venezuela, la aerolínea Iberia ha decidido retomar su conexión Madrid-Caracas, que se llevará a cabo cuatro veces a la semana.

Y es que las operaciones a Venezuela desde Europa se paralizaron a finales del mes de noviembre, cuando la administración federal de aviación de Estados Unidos emitió una alerta a las aerolíneas para que sus pilotos extremasen la preocupación si sobrevolaban el país caribeño; una alerta que fue replicada por la autoridad europea.

Así pues, tanto Iberia como Air Europa y Plus Ultra, las otras dos aerolíneas que operan en el país, decidieron dejar en suspenso estas rutas hasta que el presidente Trump ordenó —a finales de enero— reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales.

A partir de ahí, Air Europa fue la primera en recuperar sus vuelos, a mediados de febrero; mientras Plus Ultra volvió a viajar a Venezuela el pasado 3 de marzo e Iberia retoma ahora la conexión.