Iberia mantiene suspendidos los vuelos a Venezuela y prevé retomarlos en abril

Volverá al país latinoamericano si existen “plenas garantías de seguridad”

Iberia ha decidido mantener suspendidas sus operaciones a Venezuela durante "algún tiempo más" y, de hecho, ha señalado que su previsión pasa por retomar los vuelos al país caribeño en abril si se dan "plenas garantías de seguridad".

La aerolínea española decidió cancelar toda su operativa en Venezuela después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera en noviembre una alerta a las aerolíneas para "extremar la precaución" si sobrevolaban Venezuela. Este aviso fue secundado por la Agencia Europea de Seguridad Aérea, que recomendó entonces no volar al país.

Ahora, a pesar de que Trump anunció la reapertura del espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales estadounidenses, la recomendación actualizada por la entidad europea alarga hasta el 16 de febrero la recomendación de no operar en el país latinoamericano.

