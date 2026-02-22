India y Brasil cierran un acuerdo sobre tierras raras

En el marco de su gira por Asia, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha hecho escala en Nueva Delhi antes de su viaje a Corea del Sur. Desde allí ha aprovechado para firmar hasta ocho acuerdos comerciales con su homólogo en India, Narendra Modi.

Entre esos acuerdos, en paralelo al impulso de la relación comercial entre ambos países, han sellado una vía de cooperación en materia de minerales críticos y tierras raras, especialmente con el objetivo de reducir la dependencia de China por parte del país asiático.

“Colaboraremos estrechamente en áreas como tecnología, innovación, infraestructura pública digital, inteligencia artificial, semiconductores y mucho más", ha asegurado Modi, mientras Lula ha destacado que se abren “numerosas posibilidades de cooperación” entre los dos países que derivarán “en la identificación de oportunidades y el cierre de acuerdos” también para el sector privado.

Así, en lo que atañe al comercio bilateral, tras la apertura de la oficina de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones en Delhi, ambos países han apostado por aumentar en 10.000 millones de dólares su objetivo hasta 2030, por lo que aspiran a unas transacciones por valor de 30.000 millones de dólares.