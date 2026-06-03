Inditex se dispara más de un 5% en Bolsa tras presentar un arranque de año histórico

Las acciones de Inditex se han disparado más de un 5% en la apertura de la Bolsa tras hacer público un arranque de año histórico, con un crecimiento por encima del 5% tanto en ventas como en beneficio.

En concreto, el gigante textil ha registrado en el primer trimestre de su ejercicio fiscal un beneficio neto de 1.375 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,4% respecto a un año antes, y unas ventas de 8.750 millones de euros, un 5,8% más.

Además, su ebitda creció un 7,3%, hasta rozar los 2.600 millones de euros; un porcentaje similar al de su ebit, que supera los 1.750 millones de euros.

A la vista de estos datos, con la subida del 5,16% de esta mañana, Inditex comenzó el día liderando las ganancias del selectivo de Madrid, hasta intercambiarse a 55,4 euros por título.

Inversiones previstas

La compañía fundada por Amancio Ortega, con presencia en 215 mercados, aprecia fuertes oportunidades de crecimiento en un mercado tan fragmentado como el del textil.

Es por ello que prevé unas inversiones ordinarias en el entorno de los 2.300 millones de euros para optimizar sus espacios comerciales y mejorar sus plataformas online.

De hecho, la firma española aguarda un crecimiento de su espacio bruto del 5%, a fin de lograr una mayor productividad en las tiendas.