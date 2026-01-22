Inversores alemanes ven al sector industrial europeo como oportunidad del mercado

El banco de inversión alemán DJE, uno de los mayores del país germano, considera que las mejores oportunidades de inversión en el mercado para este año se encuentran en el sector industrial europeo y también apunta que el oro y los países emergentes pueden ser incorporaciones interesantes para la cartera de inversiones.

En su análisis publicado hoy, DJE señala que a lo largo del pasado mes de diciembre tanto el mercado europeo, en general, y el alemán, en particular, tuvieron un mejor rendimiento que otros como el estadounidense y el japonés. Cara a las proximas semanas, apuntan que los factores estacionales están impulsando los mercados y el sector industrial europeo se presenta "particularmente prometedor", ya que podría beneficiarse del aumento de la inversión en el sector minero así como en infraestructura de redes, automatización y robótica.

Los analistas de DJE indican que los mercados de referencia europeos han alcanzado recientemente nuevos máximos y están superando de forma sostenida los niveles anteriores, además "el oro y los mercados emergentes siguen siendo interesantes como posibles incorporaciones a la cartera". En el sector de bonos, señalan que la atención se centra en los vencimientos a corto y medio plazo y ven "difícil" prever la evolución futura del dólar estadounidense, con la previsión de un un movimiento lateral como escenario más probable.

Dentro de Europa consideran especialmente interesante las posibilidades de inversión en algunas regiones escandinavas y consideran que las perspectivas de una recuperación económica parecen "totalmente realistas" para este año. Apuntan que los indicadores adelantados están mejorando en la mayoría de los países de la OCDE, con excepción de China, lo que apunta a una economía estabilizada.

En cuanto a los mercados emergentes, incluyendo a China, apuntan que un dólar USA más débil a medio plazo, nuevos recortes de tipos en Estados Unidos y una mayor flexibilización monetaria podrían generar nuevas oportunidades en estos mercados.

Sector inmobiliario y metales preciosos

En el sector de la construcción e inmobiliario, los analistas preven una pequeña recuperación del mercado -que actualmente se encuentra casi paralizado- lo que podría beneficiar a empresas inmobiliarias con exposición comercial y residencial y a las acciones estadounidenses de empresas de construcción de viviendas, entre otras.

Sobre los metales preciosos indican que el bajo posicionamiento de los inversores globales en este sector sugiere un mayor potencial. Advierten de que el riesgo para el oro podría surgir en el caso de una disminución significativa de las tensiones geopolítica y el regreso compleo de los países sancionados a los mercado financieros internacionales.

Riesgos en Japón y Estados Unidos

Los analistas indican que los mayores riesgos para los inversores llegan con el aumento de los tipos de interés en Japón que podría generar incertidumbre y agitación. " Nuevas subidas de los tipos de interés y una apreciación del yen podría provocar ventas masivas de acciones tecnológicas y de riesgo, y lastrar la liquidez global", señalan los analistas, que también ven riesgos en la debalidad del mercado laboral en Estados Unidos y otras economías importantes. Apuntan que el aumento de la automatización y el uso de la IA podrían provocar despidos y una pérdida significativa de empleos en genera, con mayor incidencia entre los trabajadores altamente cualificados y en ciertos sectores como los seguros, la consultoría y la industria cinematográfica.

Finalmente los analistas advierten de que "las inversiones masivas en el sector tecnológico estadounidense siguen generando inmensos requisitos de capital, lo que está drenando liquidez de los mercados". La situación podría agravarse con las próximas OPV previstas por gigantes tecnológicos como OpenAI y Anthropic, "que reducirían aún más la liquidez del mercado y dificultarían el inicio de una fase bursátil más compleja".