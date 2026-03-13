Los inversores no buscan refugio en el oro, pese a la crisis en las bolsas, y apuestan por otras opciones

La crisis de Oriente Medio no está teniendo mayores consecuencias en los mercados del oro y la plata, que se mantienen con cotizaciones estables a pesar de que en otros momentos de crisis geopolítica han funcionado como refugio para los inversores, según destaca el analista del banco suizo de inversión Julius Baer, Carsten Menke.

"Los metales preciosos se enfrentan a dificultades derivadas del repunte del dólar estadounidense y el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses. Aún más notable es la ausencia de inversores que buscan refugio, a pesar de algunas compras de oro durante los últimos dos días", señala el informe de Menke.

Con el inicio de la guerra los precios del oro y la plata tuvieron un repunte a corto plazo, pero después han bajado un 3,5% y un 11% , respectivamente. "El bajo rendimiento de la plata demuestra una vez más que no posee las mismas características de refugio seguro que el oro", concluye Menke.

A su juicio, los metales preciosos parecen estar siguiendo los patrones que suelen ocurrir en este tipo de crisis, con una escalada en el corto plazo sin que suponga un aumento duradero de la cotización.

"El repunte del dólar estadounidense y el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses no benefician a los metales, sobre todo porque su alza anterior se basó en gran medida en la narrativa de la devaluación del dólar", indica el informe, que recuerda, en todo caso, que los mercados de energía y renta variable reflejan mayores riesgos que los metales preciosos actualmente.

Oro con respaldo físico

En todo caso, el informe apunta que si la guerra se prolonga es probable que los productos de oro con respaldo físico puedan repuntar, aunque Julius Baer no prevé un gran potencial alcista para el oro.

En lo que se refiere a la plata, el análisis insiste en que no tiene las mismas características de valor refugio que el oro, ni siquiera los productos con respaldo físico. "El mercado de la plata es mucho más pequeño que el del oro, atrae a muchos más especuladores que este último y tiene una gran proporción de aplicaciones industriales", concluye el informe.