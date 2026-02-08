La primera ministra de Japón acaricia la supermayoría tras una victoria aplastante

Las primeras encuestas a pie de urna sobre las elecciones de este domingo en Japón conceden a la coalición liderada por la primera ministra, Sanae Takaichi, una ansiada supermayoría de dos tercios de los escaños de su parlamento.

A pesar de hacer frente a nuevas alianzas opositoras y a tener que hacer frente a la pérdida del apoyo de su tradicional socio de gobierno, Takaichi esperaba que su alta popularidad fuera suficiente para granjearle los apoyos necesarios para la puesta en marcha de una serie de medidas presupuestarias y militares; un envite que ha terminado, según las primeras proyecciones, en un éxito rotundo.

Así, los primeros sondeos publicados por los principales medios nipones conceden al Partido Liberal Democrático que lidera Takaichi más de 300 escaños que, sumados a los 34 que obtendrá previsiblemente su socio menor, el rebautizado Partido Innovación, rebasarán con creces los 310 asientos que necesita para lograr el dominio de dos terceras partes de la cámara.

En este escenario, la coalición liderada por Takaichi estaría capacitada para aprobar proyectos de ley en la cámara baja aunque fueran rechazados en la cámara alta del Parlamento. Así pues, estaría únicamente en sus manos revisar el artículo de la constitución japonesa que estipula la renuncia expresa del país a la guerra; una posibilidad que genera ya importantes recelos en la vecina China.

En cualquier caso, todas estas estimaciones reflejan una victoria aplastante de Takaichi, cuyo partido rebasa con creces los 198 escaños que mantenía antes de los comicios y por sí solo consigue la mayoría en la Cámara de Representantes.