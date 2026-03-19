Japón e Inglaterra se suman a EEUU y mantienen los tipos de interés sin cambios

Los bancos centrales de Inglaterra y Japón se han sumado a la decisión anunciada ayer por la Reserva Federal de Estados Unidos y han optado, como era previsible, por mantener sin cambios sus tipos de interés en un contexto de incertidumbre debido a las consecuencias del conflicto abierto en Irán.

En el caso de la entidad nipona, la referencia continúa en torno al 0,75%, si bien la institución ha advertido de la necesidad de vigilar el impacto que la subida de los precios del petróleo pueda tener en la inflación.

En cuanto al banco británico, el coste de las operaciones se mantiene en el 3,75%. A diferencia de lo ocurrido en las tres reuniones anteriores, en las que se constató una profunda división en torno a posibles cambios en los tipos de interés, en esta ocasión la medida fue adoptada por unanimidad de sus nueve integrantes.

"El conflicto en Oriente Medio ha provocado un aumento significativo de los precios mundiales de la energía y otras materias primas, lo que afectará a los precios de los combustibles y los servicios públicos para los hogares y tendrá efectos indirectos a través de los costes empresariales”, advierte el Banco de Inglaterra.

Otras decisiones

Estas decisiones llegan después de que la Fed optase por que los tipos continúen en una horquilla de entre el 3,5 y el 3,75%; mientras el Banco de la Reserva de Australia anunciaba una subida de sus tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 4,1%, en el que es ya su segundo incremento consecutivo.

Antes de que concluya esta semana, además, otras instituciones harán públicas sus decisiones, como el caso del Banco Central Europeo, del que se aguarda que mantenga los tipos sin cambios.