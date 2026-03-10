El petróleo empieza a frenar su escalada tras anunciar Trump el "pronto" fin de la guerra

El anuncio de Trump de que el conflicto abierto en el golfo Pérsico a raíz de su incursión militar en Irán "terminará pronto" ha hecho efecto en el mercado del petróleo. Así, los precios del crudo amanecían con una bajada del 5% tanto en el producto estadounidense, fijado ahora en 89,8 dólares por barril, como en el europeo, que supera los 93; después de situarse ayer en precios inéditos desde que Rusia decidiera invadir Ucrania en 2022.

Pese al descenso de esta jornada, los precios siguen todavía muy por encima de la cotización del petróleo antes del inicio de los bombardeos sobre la república islámica, fijado entonces en el entorno de los 70 dólares por barril.

Otra de las claves que ha contribuido a moderar el alza del suministro, además del pronóstico sobre que el conflicto no seguirá vigente durante demasiado tiempo, ha sido la decisión de los ministros de Finanzas de los países que conforman el G7 de abrirse a estudiar una liberación de reservas estratégicas de petróleo en caso de que la situación lo requiera. Con todo, hoy están convocados los titulares de Energía para analizar la situación.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos ha anunciado también que está "pensando en tomar el control" del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas comerciales de combustible del mundo, para recuperar el tránsito de buques. Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán ha ofrecido dejar paso libre a los buques de los países que expulsen a los embajadores de Washington y Tel Aviv.

En este contexto, las Bolsas europeas apuntan a subidas por encima del 1% en la apertura de este martes. Los datos de ayer de los índices de Francia, Alemania y España ya mostraban menores caídas que la semana pasada, por debajo del 1%, en línea con los datos de Wall Street. En cambio, los mercados asiáticos presentaban fuertes bajadas, con Corea del Sur rozando el 6% y Japón por encima del 5%.