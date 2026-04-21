JPMorgan extiende a Europa su plan para invertir 1,5 billones de dólares a diez años

Con el objetivo de respaldar a los sectores económicos considerados vitales para la seguridad económica, el banco estadounidense JPMorgan Chase ha decidido extender a Europa el plan de inversiones para la próxima década que ya presentó en Estados Unidos, con el que aspira a canalizar 1,5 billones de dólares en ámbitos como la defensa, el aeroespacial, la energía, las infraestructuras, la tecnología de vanguardia, los productos farmacéuticos y el equipamiento sanitario.

Si bien, como ha detallado la entidad a La Región Internacional, no se ha estipulado una cuantía para cada uno de estos ámbitos o asignado un porcentaje de inversión a cada uno de los países del continente, se trata de que ambos lados del Atlántico aborden "juntos" los desafíos derivados de la importancia de contar con cadenas de suministro "resilientes y fiables".

"Durante demasiado tiempo, Estados Unidos y Europa han dependido de fuentes impredecibles para obtener recursos como los minerales críticos, esenciales para la seguridad y la prosperidad colectivas. Ahora nos conviene abordar estos desafíos juntos, porque nuestra seguridad, libertad y crecimiento económico dependen de ello", ha sostenido Jamie Dimon, presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase, para argumentar la expansión de su plan de inversiones.

El director del departamento de Inversión Socialmente Responsable de JPMorgan Chase, Ray Horine, trabajará con los directores ejecutivos de la firma en Europa para enfocar la coordinación de las iniciativas tanto con el sector público como con el privado, el banco norteamericano ha anunciado la contratación del almirante Tony Radakin, exjefe del Estado Mayor de la Defensa de Reino Unido, para contribuir en la definición de la estrategia a través del consejo asesor externo.

De este órgano forman parte una docena de personas entre las que sobresalen el fundador de Amazon, Jeff Bezos, la exsecretaria de Estado estadounidense Condoleezza Rice o el exsecretario de Defensa de Estados Unidos Robert Gates, así como los CEO de Dell, Ford o General Dynamics y varios exmilitares de alto rango.

"Estados Unidos necesita a Europa"

A principios de este mes, en su carta anual a los accionistas del banco, Jamie Dimon ya defendió que las relaciones políticas y económicas entre Estados Unidos y Europa debían reconstruirse, ya que los primeros "necesitan" a los segundos "para prosperar", al tiempo que recordó que ambos continentes siguen siendo los dos principales motores de la economía mundial, con intercambios comerciales cercanos al billón de dólares en 2025.

"Si bien Estados Unidos y Europa tienen diferencias reales, creemos que una Europa más fuerte, tanto militar como económicamente, beneficia a Estados Unidos", argumentó entonces el CEO de JPMorgan Chase.