La justicia argentina deja en suspenso parte de la reforma laboral de Milei

La justicia de Argentina ha decidido suspender parte de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei tras estimar parte de los argumentos presentados por la Confederación General del Trabajo.

Después de la aprobación de la polémica medida que, entre otros preceptos, permitió subir la jornada laboral de ocho a doce horas en el país austral, ahora un juez ha decretado la suspensión provisional de 82 de sus más de 200 artículos hasta que se resuelvan las cuestiones planteadas.

Entre las disposiciones suspendidas figuran la aplicación de los cambios introducidos en el régimen de indemnizaciones por despido (que se reducían en virtud de la reforma aprobada), la ampliación de la jornada laboral y el nuevo esquema por el que el empresario tiene más peso en la elección de las vacaciones de sus empleados.

Hace apenas un mes que el Senado de Argentina aprobó esta reforma laboral, una norma que ya había sido ratificada hacía dos semanas pero que tuvo que volver a pasar por el trámite legislativo debido a que el Congreso eliminó el polémico artículo 44, por el que se reducían los salarios durante las bajas médicas.