Los puntos claves de la reforma laboral aprobada en Argentina
La liberalización del mercado de trabajo incluye la reducción de las indemnizaciones por despido y las facilidades para ampliar la jornada laboral
La aprobación la pasada madrugada en el Senado argentino del proyecto de reforma laboral del ejecutivo de Javier Milei abre la puerta a una mayor liberalización del mercado de trabajo en el país, que afectará profundamente a las relaciones laborales en un país en el que los sindicatos juegan un papel muy importante y siguen defendiendo sus parcelas de poder frente a la acción de los distintos gobiernos. De heco, el ejecutivo actual también ha tenido que hacer algunas concesiones a los gremios para sacar adelante el proyecto, que se debatió durante 13 horas mientras que en el exterior del Senado se producían graves incidentes entre policías y manifestantes, con detenciones y heridos.
Los puntos más importantes y novedosos de la reforma que ahora deberá ser ratificada por el Congreso son los siguientes:
- Indemnizaciones por despido: Se reduce la base de cálculo de las mismas al no incluir conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Se establece un tope salarial como base remuneratoria que no podrá exceder 3 veces el salario promedio mensual según la categoría del trabajador.
- Ampliación de la jornada laboral: Se podrá ampliar de 8 a 12 horas si se respeta un tiempo de descanso de 12 horas. En cuanto a las horas extra, ambas partes podrán acordar un régimen de compensación a través de un banco de horas o con días libres que compensen el horario fuera de jornada.
- Salarios dinámicos: Se podrán acordar en los convenios colectivos, regionales y de empresa (o también por decisión del empleador) el pago de estos salarios como consecuencia del mérito personal del trabajador o por productividad.
- Límitaciones al derecho de huelga: Se establece que los servicios "esenciales" durante las huelgas deberán asegurar una cobertura del 75% del total, mientras que los servicios "trascendentales" deberán cubrir al menos el 50%. Se amplia el número de actividades calificadas como esenciales o trascendentales.
- Aportaciones sindicales: En este punto hubo modificaciones respecto al borrador inicial para contentar a los gremios. Se mantendrá el porcentaje del 6% de los aportes patronales que deberán realizar los empleadores a las obras socales y permanece vigente la "cuota sindical compulsiva" que deben pagar los trabajadores (aunque no estén afiliados) a los gremios, aunque con un tope del 2% del salario mensual y por un período de dos años.
- Derogación de estatutos: Se derogarán los estatuto de cinco profesiones actualmente en vigor (periodista, viajante de comercio, peluquero, choferes particulares y operadores de radio/telegrafía), cuando transcurran seis meses desde la sanción de la ley.
- Reducción de deudas a empresas: Se podrán rebajar hasta el 70% de las deudas de las empresas (capital e intereses) cuando estas tengan su origen en la falta de pago de aportes y contribuciones a la seguridad social.
- Incentivos a la contratación: La ley crea un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral que permanecerá vigente durante un año y supone qeu el empleador tendrá que pagar menos contribuciones patronales (un (%) por la contratación de cada nuevo trabajador.
- Reducción de los litigios laborales: Los acuerdos entre trabajadores y empleadores firmados ante la justicia o una autoridad laboral tendrán el valor de una sentencia firme y no podrán reabrirse en los tribunales. Además, se imponen topes en los honorarios de los abogados y peritos.
