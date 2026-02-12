Los puntos claves de la reforma laboral aprobada en Argentina

TEMPORAL
La liberalización del mercado de trabajo incluye la reducción de las indemnizaciones por despido y las facilidades para ampliar la jornada laboral

Debate en el Senado de la reforma laboral
La aprobación la pasada madrugada en el Senado argentino del proyecto de reforma laboral del ejecutivo de Javier Milei abre la puerta a una mayor liberalización del mercado de trabajo en el país, que afectará profundamente a las relaciones laborales en un país en el que los sindicatos juegan un papel muy importante y siguen defendiendo sus parcelas de poder frente a la acción de los distintos gobiernos. De heco, el ejecutivo actual también ha tenido que hacer algunas concesiones a los gremios para sacar adelante el proyecto, que se debatió durante 13 horas mientras que en el exterior del Senado se producían graves incidentes entre policías y manifestantes, con detenciones y heridos.

Los puntos más importantes y novedosos de la reforma que ahora deberá ser ratificada por el Congreso son los siguientes:

  • Indemnizaciones por despido: Se reduce la base de cálculo de las mismas al no incluir conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Se establece un tope salarial como base remuneratoria que no podrá exceder 3 veces el salario promedio mensual según la categoría del trabajador.
  • Ampliación de la jornada laboral: Se podrá ampliar de 8 a 12 horas si se respeta un tiempo de descanso de 12 horas. En cuanto a las horas extra, ambas partes podrán acordar un régimen de compensación a través de un banco de horas o con días libres que compensen el horario fuera de jornada.
  • Salarios dinámicos: Se podrán acordar en los convenios colectivos, regionales y de empresa (o también por decisión del empleador) el pago de estos salarios como consecuencia del mérito personal del trabajador o por productividad.
  • Límitaciones al derecho de huelga: Se establece que los servicios "esenciales" durante las huelgas deberán asegurar una cobertura del 75% del total, mientras que los servicios "trascendentales" deberán cubrir al menos el 50%. Se amplia el número de actividades calificadas como esenciales o trascendentales.
  • Aportaciones sindicales: En este punto hubo modificaciones respecto al borrador inicial para contentar a los gremios. Se mantendrá el porcentaje del 6% de los aportes patronales que deberán realizar los empleadores a las obras socales y permanece vigente la "cuota sindical compulsiva" que deben pagar los trabajadores (aunque no estén afiliados) a los gremios, aunque con un tope del 2% del salario mensual y por un período de dos años.
  • Derogación de estatutos: Se derogarán los estatuto de cinco profesiones actualmente en vigor (periodista, viajante de comercio, peluquero, choferes particulares y operadores de radio/telegrafía), cuando transcurran seis meses desde la sanción de la ley.
  • Reducción de deudas a empresas: Se podrán rebajar hasta el 70% de las deudas de las empresas (capital e intereses) cuando estas tengan su origen en la falta de pago de aportes y contribuciones a la seguridad social.
  • Incentivos a la contratación: La ley crea un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral que permanecerá vigente durante un año y supone qeu el empleador tendrá que pagar menos contribuciones patronales (un (%) por la contratación de cada nuevo trabajador.
  • Reducción de los litigios laborales: Los acuerdos entre trabajadores y empleadores firmados ante la justicia o una autoridad laboral tendrán el valor de una sentencia firme y no podrán reabrirse en los tribunales. Además, se imponen topes en los honorarios de los abogados y peritos.
