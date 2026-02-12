Los puntos claves de la reforma laboral aprobada en Argentina

La aprobación la pasada madrugada en el Senado argentino del proyecto de reforma laboral del ejecutivo de Javier Milei abre la puerta a una mayor liberalización del mercado de trabajo en el país, que afectará profundamente a las relaciones laborales en un país en el que los sindicatos juegan un papel muy importante y siguen defendiendo sus parcelas de poder frente a la acción de los distintos gobiernos. De heco, el ejecutivo actual también ha tenido que hacer algunas concesiones a los gremios para sacar adelante el proyecto, que se debatió durante 13 horas mientras que en el exterior del Senado se producían graves incidentes entre policías y manifestantes, con detenciones y heridos.

Los puntos más importantes y novedosos de la reforma que ahora deberá ser ratificada por el Congreso son los siguientes: