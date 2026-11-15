Lamborghini presenta el Temerario Tettonero, su híbrido de 920 CV en edición limitada

El amarillo de la carrocería contrasta con el negro del techo, el capó, las llantas, los retrovisores y el parachoques en el Lamborghini Temerario Tettonero, creando el mismo efecto que se consigue con los otros cuatro llamativos colores elegidos por la marca italiana para este nuevo modelo de edición limitada: naranja, azul, verde y violeta.

El contraste de color llega al habitáculo de este superdeportivo híbrido de 920 CV, pues los pespuntes de los asientos negros pueden elegirse a juego con la carrocería. Detrás de los asientos, un bordado reproduce la silueta de la zaga, mientras que una placa de fibra de carbono mate junto al conductor distingue a cada coche de la serie.

El Tettonero conserva la mecánica del Temerario, que combina un V8 biturbo de cuatro litros con tres motores eléctricos capaz de alcanzar las 10.000 revoluciones por minuto.

Nuevo escape

Precisamente por eso, el fabricante ha desarrollado un escape de titanio que realza el sonido del motor, de la mano del especialista Akrapovič.

Pesa poco más de once kilos, un 12 % menos que el de serie, y acentúa el sonido del motor: grave a bajas revoluciones y más nítido a medida que sube de vueltas.

De hecho, se ofrecerá como accesorio para el Temerario Coupé y podrá instalarse también en coches ya entregados.