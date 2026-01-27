Louis Vuitton repartirá dividendos tras ganar 10.878 millones en 2025

Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) se ha anotado en 2025 unos beneficios netos atribuidos de 10.878 millones de euros en 2025, lo que equivale a un descenso interanual del 13,3% a pesar de que la caída orgánica de los ingresos se limitó al 1%. En este escenario, la compañía prevé repartir un dividendo de 13 euros a sus accionistas a partir del 30 de abril, si bien 5,5 euros ya fueron abonados a principios del pasado mes.

"Una vez más, en 2025, LVMH demostró la solidez y eficacia de su estrategia respaldada por equipos altamente comprometidos", ha destacado el presidente y consejero delegado de LVMH, Bernard Arnault, en la presentación de resultados de la empresa, que ha augurado que mantendrá el liderazgo este 2026.

"En un entorno que sigue siendo incierto, la capacidad de nuestras casas para inspirar sueños —junto con los más exigentes niveles de vigilancia en materia de gestión de costes y compromisos medioambientales y sociales— volverá a ser una baza decisiva que subrayará nuestra posición de liderazgo en el mercado de los artículos de lujo", ha pronosticado.

En cuanto a los distintos segmentos de negocio de LVMH, la división de moda y marroquinería —la mayoritaria— brindó 37.770 millones de euros a la compañía, lo que supone un 8% menos; mientras la facturación de joyas y relojes se redujo en un 0,9%, hasta los 10.486 millones de euros; la de perfumes y cosméticos se quedó en los 8.174 millones de euros, un 2,9% menos; y la cifra de negocio de vinos y bebidas espirituosas se contrajo un 8,6%, hasta los 5.358 millones de euros.

En el lado opuesto, el comercio minorista aportó 18.348 millones de euros, un 0,5% más.

En cuanto a la procedencia geográfica, el mercado japonés vio bajar sus ingresos al 8%, en línea con el resto de Asia. Sin embargo, las ventas en el Viejo Continente y en Estados Unidos se elevaron al 26% en ambos casos. En el resto de países del mundo repuntaron al 14%.