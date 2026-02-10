El beneficio de la matriz de Gucci o Yves Saint Laurent se desploma y cierra el año con una caída del 93%

El grupo Kering, dueño de firmas como Gucci, Yves Saint Laurent o Balenciaga, ha despedido 2025 con una caída de su beneficio neto atribuido por encima del 93%, hasta los 72 millones de euros.

"Los resultados obtenidos en 2025 no reflejan el verdadero potencial del grupo", ha admitido François-Henri Pinault, CEO del grupo Kering, sobre un balance que refleja que la cifra de negocio, de 14.675 millones de euros, cayó un 13% con respecto al ejercicio anterior y que los ingresos netos operativos se redujeron más de la mitad al quedarse en 1.047 millones de euros.

En concreto, las ventas de Gucci sumaron 5.992 millones de euros (-21,7%), las de Yves Saint Laurent bajaron hasta 2.643 millones de euros (-8,3%) y las de Bottega Veneta, con 1.706 millones de euros, solo se redujeron un 0,4%. El resto de marcas, con 2.900 millones de euros, experimentaron una bajada del 10%. En cambio, la división óptica y otros conceptos aportaron 1.631 millones de euros, o, lo que es lo mismo, un 0,8% más.

A la vista de las dificultades del año, durante el segundo semestre se tomaron medidas que permitirán enfrentar con más optimismo el nuevo ejercicio, tal y como ha explicado Pinault durante la presentación de resultados: "reforzamos el balance, redujimos los costes y tomamos decisiones estratégicas que sientan las bases para nuestra próxima etapa".

Así es que, de cara al futuro, apuesta por recuperar la senda de crecimiento y elevar los márgenes en un entorno macroeconómico que sigue siendo "incierto". Además, priorizará una "ejecución perfecta" y dotará a las marcas de estrategias "más afinadas y sostenibles".

Y, pese a los malos resultados, propondrá un dividendo interino en efectivo de 1,75 euros por acción pagadero el 4 de junio, lo que equivale a un dividendo ordinario total de 3 euros por el ejercicio. Además, se repartirá un dividendo excepcional de un euro por título a cuenta de la venta de Kering Beauté a L'Oréal a finales del primer semestre del año.