LLUVIAS
Un nuevo frente borrascoso vuelve a poner en guardia la provincia de Ourense

El beneficio de la matriz de Gucci o Yves Saint Laurent se desploma y cierra el año con una caída del 93%

segmento prémium

El CEO de Kering admite que "los resultados obtenidos en 2025 no reflejan el verdadero potencial del grupo" y detalla que han tomado decisiones estratégicas para elevar los márgenes

Desfile de Yves Saint Laurent
Desfile de Yves Saint Laurent | Europa Press

El grupo Kering, dueño de firmas como Gucci, Yves Saint Laurent o Balenciaga, ha despedido 2025 con una caída de su beneficio neto atribuido por encima del 93%, hasta los 72 millones de euros.

"Los resultados obtenidos en 2025 no reflejan el verdadero potencial del grupo", ha admitido François-Henri Pinault, CEO del grupo Kering, sobre un balance que refleja que la cifra de negocio, de 14.675 millones de euros, cayó un 13% con respecto al ejercicio anterior y que los ingresos netos operativos se redujeron más de la mitad al quedarse en 1.047 millones de euros.

En concreto, las ventas de Gucci sumaron 5.992 millones de euros (-21,7%), las de Yves Saint Laurent bajaron hasta 2.643 millones de euros (-8,3%) y las de Bottega Veneta, con 1.706 millones de euros, solo se redujeron un 0,4%. El resto de marcas, con 2.900 millones de euros, experimentaron una bajada del 10%. En cambio, la división óptica y otros conceptos aportaron 1.631 millones de euros, o, lo que es lo mismo, un 0,8% más.

A la vista de las dificultades del año, durante el segundo semestre se tomaron medidas que permitirán enfrentar con más optimismo el nuevo ejercicio, tal y como ha explicado Pinault durante la presentación de resultados: "reforzamos el balance, redujimos los costes y tomamos decisiones estratégicas que sientan las bases para nuestra próxima etapa".

Así es que, de cara al futuro, apuesta por recuperar la senda de crecimiento y elevar los márgenes en un entorno macroeconómico que sigue siendo "incierto". Además, priorizará una "ejecución perfecta" y dotará a las marcas de estrategias "más afinadas y sostenibles".

Y, pese a los malos resultados, propondrá un dividendo interino en efectivo de 1,75 euros por acción pagadero el 4 de junio, lo que equivale a un dividendo ordinario total de 3 euros por el ejercicio. Además, se repartirá un dividendo excepcional de un euro por título a cuenta de la venta de Kering Beauté a L'Oréal a finales del primer semestre del año.

Noticias relacionadas
Louis Vuitton repartirá dividendos tras ganar 10.878 millones en 2025 Louis Vuitton arrastra al sector del lujo con su caída en bolsa tras publicar resultados

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats