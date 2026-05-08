La matriz de Iberia dispara su beneficio, pero prevé sobrecostes de 2.000 millones por el alza del queroseno

El grupo IAG, matriz de Iberia y British Airways, registró un beneficio después de impuestos de 301 millones de euros en el primer trimestre, un 71% más que el mismo periodo de un año antes, según los resultados presentados hoy por el grupo. Los sobrecostes de 2.000 millones de euros que se prevén a lo largo del año por el alza del precio del combustible no afectarán a los planes de inversión de la empresa, según ha apuntado el consejero delegado, Luis Gallego.

A través de un comunicado, el directivo de IAG ha indicado que el holding se encuentra en una posición "única" para hacer frente a las dificultades actuales surgidas a raíz de la guerra en Oriente Próximo, gracias a su "posición de liderazgo" en diversos mercados, "marcas sólidas", unos márgenes "estructuralmente elevados" y un balance "sólido".

No obstante, de cara al conjunto del año, ha reconocido que el impacto del aumento del precio del combustible "inevitablemente" provocará unos beneficios inferiores a los previstos inicialmente para 2026. La previsión actual es de que el coste total del combustible de aviones para el grupo alcanzará los 9.000 millones de euros este año, lo que supone 2.000 millones más de lo previsto antes del inicio del conflicto en el Golfo. La cobertura del queroseno en el grupo es del 70% para lo que resta de año.

A pesar de este importante sobrecoste,, la dirección de IAG ha sido tajante al afirmar que sus planes estratégicos no se verán alterados. "No vamos a parar ninguna inversión porque estamos seguros de que son las correctas para ser estratégicamente más fuertes a futuro", subrayó Luis Gallego.

Este compromiso se traduce en la continuidad del Plan de Vuelo 2030 de Iberia y el plan de transformación de Vueling . Entre las inversiones que seguirán adelante destacan la renovación de la flota con la llegada de nuevos aviones, la mejora de la experiencia del cliente, las inversiones a largo plazo en mantenimiento para garantizar la competitividad, así como la aceleración de la transformación tecnológica para generar eficiencias operativas y reducción de costes estructurales.

Posición de ventaja

Para mitigar el impacto del queroseno, IAG estima recuperar el 60% del sobrecoste a través de medidas de gestión de ingresos y eficiencia en costes discrecionales, como el gasto en marketing, sin que ello afecte a la experiencia de los clientes o de los empleados.

La dirección de IAG considera que su balance "muy sólido" y sus márgenes líderes en el sector sitúan al grupo en una posición de ventaja para liderar el mercado tras la crisis. Gallego señaló que "después de las grandes crisis siempre surgen oportunidades para los que entran más fuerte". En este sentido, el consejero delegado apuntó que el alto precio del combustible podría obligar a competidores con peores resultados a recortar capacidad o incluso a situaciones de cierre, citando el ejemplo reciente de Spirit.

IAG se mantendrá atento a estas posibles situaciones de concentración o compras que refuercen su liderazgo, asegurando que la situación actual podría incluso acelerar la creación de nuevas oportunidades estratégicas

Crece el número de pasajeros

De vuelta con resultados, el holding aeronáutico ingresó 7.181 millones de euros, un 2% más, de los que 6.226 millones provenían por ingresos del pasaje, mientras que el beneficio operativo fue de 351 millones, lo que representa un ascenso del 77,3% con respecto a un año antes.

La compañía espera generar un flujo de caja libre significativo durante el año, pero, dado el impacto del conflicto en Oriente Medio, este será inferior a los aproximadamente 3.000 millones de euros estimados anteriormente. Ahora se estima que la inversión en inmovilizado ronde los 3.500 millones de euros.

En cuanto al número de pasajeros, las aerolíneas del grupo --British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus y Level-- transportaron a 26,3 millones de personas entre enero y marzo, un 0,8% más, mientras que la capacidad se mantuvo estable, con un leve aumento del 0,2%, limitado por la guerra.

En 2025, la matriz de las españolas Iberia y Vueling registró un beneficio después de impuestos récord de 3.342 millones de euros, lo que supuso un 22,3% más que un año antes.