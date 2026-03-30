Una nueva empresa quiere levantar la primera planta de conversión de uranio en Estados Unidos en 70 años

"Estamos acelerando el regreso de la conversión de uranio a gran escala a suelo estadounidense". Así se presenta FluxPoint Energy, una nueva empresa con oficinas en Texas y Virginia que aspira a levantar la primera planta de conversión de uranio que se instala en Estados Unidos en las últimas siete décadas, y cuyo planteamiento pasa por producir combustible para los reactores nucleares que existen en el país, de modo que no tengan que depender de otros mercados.

Bajo el liderazgo de Michael Chilton, anteriormente ejecutivo en otras compañías energéticas, FluxPoint está ya manteniendo conversaciones con el gobierno federal y con potenciales clientes para presentar el eslabón que completa la cadena nuclear norteamericana, que ya ha pasado los filtros técnicos y económicos. De hecho, la planta se encuentra ya en la última fase de definición antes de que comience su construcción.

En un momento de tanta incertidumbre en el ámbito energético, esta nueva firma pretende poner en el mercado tecnologías avanzadas y procesos químicos probados para, de la mano de su equipo de expertos, desarrollar la materia prima que alimenta los reactores nucleares, el hexafluoruro de uranio.

Por tanto, desde el punto de vista de FluxPoint, lo que ofrecen es "soberanía", la garantía de que Estados Unidos "controla los recursos que impulsan su propio futuro". De hecho, los responsables de la empresa sostienen que servirá para fortalecer la defensa nacional, apoyar su crecimiento económico y posicionar al país de cara a "liderar la próxima generación de energía".