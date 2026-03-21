Primer hito en la construcción de una nueva central nuclear en China

El primer gran módulo estructural de la primera de las seis unidades con las que contará la central nuclear china de Bailong se encuentra ya colocado en su lugar.

Se trata de una estructura de forma cúbica, de unos 21 metros de largo por 14 de ancho y otros 21 metros de alto, que se ha construido siguiendo un esquema modular.

Según el detalle facilitado, tras la inspección pertinente, la operación de izado de esta estructura se completó el pasado jueves.

Proyecto completo

En conjunto, esta central contará con seis unidades de un millón de kilovatios, y la previsión pasa por que una vez entren en funcionamiento las dos primeras unidades ya pueda aportar unos 20.000 millones de kilovatios por hora de electricidad al año.

De este modo, se reducirán las emisiones de CO2 en aproximadamente 16 millones de toneladas al año.

Dos primeras unidades

Con una inversión de aproximadamente 40.000 millones de yuanes (unos 4.800 millones de euros) para las dos primeras unidades, el plazo de construcción se estima en 56 meses.

Aunque las excavaciones comenzaron a finales de diciembre de 2024, no fue hasta el 22 de diciembre de 2025 que comenzó el hormigonado de la base de la isla nuclear: para ello, se vertieron un total de 6.662 metros cúbicos de hormigón a lo largo de poco más de 64 horas.