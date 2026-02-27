Irán no cede ante Estados Unidos y mantiene que enriquecerá uranio

El gobierno de Irán ha dejado claro en varias ocasiones que no renunciará a su "derecho" a enriquecer uranio y, mientras continúan las negociaciones con Estados Unidos, ha subrayado que no transigirá ante las pretensiones de Washington de que cancele su programa nuclear.

Después de que las autoridades de Omán, que están mediando en esta crisis, apreciasen progresos significativos en las conversaciones, el ministro de Exteriores de la república islámica ha planteado que solo hay un camino para que lleguen a buen puerto y pasan por que ambas partes planteen condiciones proporcionadas.

"Un éxito en este camino requiere seriedad y realismo por la otra parte, así como evitar los errores de cálculo y las demandas excesivas", ha planteado en vísperas de una nueva ronda de contactos, esta vez a nivel técnico, en Viena. Todo ello, a falta de tres días para que concluya el plazo de diez jornadas planteado por Trump para tomar una decisión sobre sus próximos pasos en Irán.

Y, sobre la mesa, la desconfianza de Teherán sobre las verdaderas intenciones de la Casa Blanca, pues los ataques de Israel y Estados Unidos del verano pasado se produjeron en medio de las conversaciones para alcanzar un nuevo pacto nuclear.

Enriquecimiento de uranio

Si bien desde Washington y Tel Aviv justificaron ese bombardeo en la necesidad de poner punto y final a las ambiciones nucleares de la república islámica y a sus esfuerzos —constantemente desmentidos por Teherán— de hacerse con una bomba atómica.

Esos ataques, según manifestó en varias ocasiones el propio ministro de Exteriores iraní, no consiguieron destruir las capacidades nucleares del país, que, en todo caso, "sigue preparado para alcanzar un acuerdo sobre enriquecimiento de uranio que tranquilice a todo el mundo" y que solamente obedece a cuestiones energéticas. Y, en cuanto a su "innegociable" programa de misiles, ha sostenido que únicamente tiene una finalidad defensiva.

Choque en el golfo

Por el momento, Estados Unidos mantiene un gran despliegue naval en el océano Índico, que Teherán amenaza con responder no solo militarmente sino con el bloqueo del estrecho de Ormuz, la ruta de paso de una cuarta parte del petróleo mundial y de un quinto del gas natural licuado.

El estrecho de Ormuz

En este contexto, tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes ya dejaron claro hace semanas que no servirán como base de ningún ataque bélico contra Irán. Llegado el caso, Estados Unidos podría estar analizando atacar desde su base de Chagos, en Mauricio.