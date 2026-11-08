El oro, el litio, el cobre y las tierras raras atraen el interés internacional por las mineras australianas

Años de exploración dentro y fuera de sus fronteras y la segunda mayor inversión del mundo, solo por detrás de Canadá, han dado a las mineras de Australia una cartera internacional de proyectos que despierta interés en todos los continentes. Así, en la pugna por asegurarse el acceso al oro, el litio, el cobre y las tierras raras, la bolsa de Sídney se ha convertido en una puerta de entrada a yacimientos repartidos por todo el mundo y, por tanto, en el lugar al que acuden las empresas para encontrar nuevas oportunidades.

La última compra enlaza las tierras raras de Groenlandia con el litio de Austria e Irlanda. Al adquirir la totalidad de la australiana European Lithium esta misma semana, la compañía con sede en Nueva York Critical Metals no solo se ha hecho con yacimientos en esos tres países, sino que también ha obtenido ciertos intereses ligados a dos depósitos de litio en Ucrania y ciertos derechos de exploración de oro, cobre, plomo y zinc en el oeste de Australia.

Pero solo nueve días antes otra empresa, esta vez radicada en Reino Unido, cerraba la compra de otra cotizada australiana. Central Asia Metals, que ya producía cobre en Kazajistán y plomo en Macedonia del Norte, se hacía con Cygnus Metals interesada en sus proyectos de oro y cobre en Quebec, Canadá.

La siguiente operación vinculada con el país oceánico podría llevar a Ghana y Costa de Marfil, con base en un acuerdo cerrado el pasado mes de mayo con un grupo chino que extrae y refina minerales como el cobalto, el níquel y el litio. A diferencia de las otras dos operaciones, que se han cerrado a través de un canje de acciones, esta supondrá el desembolso de unos 186 millones de euros en efectivo.