El oro sigue subiendo y escala por encima de los 5.100 dólares

La cotización del oro al contado sigue subiendo, de igual modo que las tensiones geopolíticas, lo que lleva a que el considerado valor refugio por antonomasia supere ya la cifra récord de los 5.100 dólares. Detrás de esta tendencia alcista que el metal precioso experimenta desde hace ya un año y medio, se sitúan la debilidad del dólar y la inestabilidad que traen consigo las políticas del presidente Trump.

A la luz de estos datos, el oro duplica su valor desde mediados de agosto de 2024, cuando su cotización superó por primera vez los 2.500 dólares; y acumula una subida del 18% en lo que va de año, todavía menos de un mes. En el global del año pasado, el alza se situó en el 70%.

Los analistas tienen claro que este empuje del valor del oro guarda relación con los "shocks geopolíticos" que atraviesan el mundo especialmente desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca. De hecho, desde ING, Warren Patterson y Ewa Manthey señalan las tensiones con Europa debido a sus pretensiones sobre Groenlandia, así como con Irán o Venezuela, como raíces de la incertidumbre internacional que ha elevado el precio del metal.

En este contexto, el oro y la plata se sitúan en mejor posición que las divisas y los bonos gubernamentales, menos tangibles y más volátiles, lo que empuja hacia arriba el valor de ambos materiales.

Y es que la cotización de la plata también vive su particular rally y, después de superar el pasado viernes por primera vez los 100 dólares por onza, este lunes se sitúa ya en 109, de modo que su revalorización en lo que va de 2026 es superior al 50%.

Sin embargo, Carsten Menke, director de Investigación Next Generation de Julius Baer, advierte de que el precio alcanzado por este metal "ya no refleja su valor, sino la disposición a pagar de quienes lo acumulan y lo concentran en el mercado", pues se trata de un ámbito de tamaño pequeño. En este punto, ha señalado que "existe un creciente interés de los inversores en plata en muchas economías emergentes", como Turquía, y ha pronosticado que los precios podrían alcanzar los 150 dólares por onza.

"El único factor fundamental que justificaría los elevados niveles de precios actuales es una depreciación prolongada del dólar estadounidense y una pérdida generalizada de confianza en el dólar como moneda de reserva mundial", reflexiona en un informe, en el que considera "improbables" esos escenarios a pesar de su "pesimismo" con respecto al dólar.

Es más, apunta que "quienes se benefician de esta racha récord deben ser conscientes de que, en algún momento, será contraproducente" un alza de tal calibre.