Amancio Ortega se une a un consorcio para ofertar 6.900 millones por el grupo logístico Qube

El fundador y mayor accionista de Inditex, Amancio Ortega, se ha unido al consorcio liderado por el fondo Macquarie para comprar el holding logístico australiano Qube mediante una oferta no vinculante de 11.600 millones de dólares australianos (6.907 millones de euros).

Según ha adelantado este lunes el diario Financial Review, Ortega participará en la operación a través de la sociedad Pontegadea, junto a los fondos Unisuper, Mercer, Brighter Super y la propia Macquarie. Esta última cuenta con una división de gestión de activos especializada en infraestructuras que maneja inversiones por valor de más de 400.000 millones de euros.

Macquarie presentó una oferta por Qube el pasado 24 de noviembre que ponía encima de la mesa 5,2 dólares australianos (3,10 euros) por cada uno de sus títulos, equivalente a una prima del 28% respecto al cierre inmediatamente anterior a la presentación de la propuesta. La compra se ejecutaría sin una OPA de por medio, mediante un acuerdo aprobado en junta de accionistas.

La operación no es firme

Qube ha ampliado este lunes, también, el periodo de negociación exclusivo abierto con los interesados hasta el 15 de febrero. No obstante, ha recordado que no hay garantías de que vaya a culminar en una adquisición en firme.

El grupo oceánico se dedica a proveer servicios de logística integral, incluido el almacenaje, los puertos, el transporte por carretera o la fabricación de contenedores. También opera en el mercado minero, energético y de la construcción. Está presente en los mercados de Australia, Nueva Zelanda y varios países del sudeste asiático.

De realizarse finalmente la operación, Pontegadea continuaría diversificando sus inversiones que tradicionalmente se centraban en el sector inmobiliario. En los últimos tiempos también ha apostado por otro tipo de negocios, como las inversiones en renovables y también la logistica con la adquisición del 49% del operador portuario PD Ports.