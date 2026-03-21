Los países asiáticos y los sudamericanos liderarán este año la exportación de mercancías

Las proyecciones de la Organización Mundial del Comercio para este año muestran cómo los países asiáticos y los sudamericanos tendrán el crecimiento más rápido en lo que atañe a la exportación de mercancías.

Con una subida del 3,5% en ambas regiones, adelantarán por mucho el alza prevista de las exportaciones de mercancías en América del Norte (1,4%), el área conformada por Rusia y antiguas repúblicas soviéticas (1,3%) y en África (1,2%). El panorama es peor en Oriente Próximo, donde la exportación se ralentizará bruscamente (0,6%), mientras que en Europa seguirá estancada (0,5%).

En cuanto al volumen, la OMC prevé que las exportaciones desde Norteamérica pasen del 3,1% de 2025 a una horquilla para este año que podría oscilar entre el 1,1 y el 1,4% en función de la evolución del escenario bélico en Oriente Próximo.

En el caso de Sudamérica, en cambio, la previsión es que pasará del 3,2% del pasado ejercicio a un 3,5%. Europa, por su parte, pasará de sufrir una caída del 0,5% a bajar un 0,6% o experimentar un incremento del 0,5%, según se presente la situación en los próximos meses.