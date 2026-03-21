La subida de aranceles del 10% al 15% supondría 8.000 millones más para la recaudación de EEUU

El anunciado incremento de los aranceles del 10 al 15% por parte de Estados Unidos a los productos de la sección 232 por 150 días podría suponer un incremento de la recaudación de un total de 8.000 millones de dólares para las arcas del Tesoro estadounidense, según las conclusiones de la organización Tax Foundation, que ha realizado un extenso informe sobre los distintos escenarios que suponen las nuevas tasas a las importaciones de la administración Trump.

El informe apunta que, en caso de mantenerse los aranceles actuales del 10% durante el período establecido de 150 días, la recaudación total por este incremento ascendería a 27.000 millones de dólares en 2026. Por su parte, si se ejecutase finalmente la decisión de incrementar estos aranceles al 15%, el importe adicional recaudado ascendería a 35.000 millones de dólares, lo que supone 8.000 millones más que la anterior. El incremento de recaudación supondría un 52% del total recaudado por importaciones con la aplicación del arancel del 10%, pero este porcentaje se elevaría al 70% en caso de aplicarse finalmente el arancel del 15%.

Sin embargo, el informe incorpora también simulaciones de lo que sucede realmente en la economía norteamericana por el impacto de los aranceles, ya que estos tienen consecuencias negativas a efectos fiscales, al reducirse las bases imponibles por los impuestos sobre la renta y las nóminas. Además, tienen en cuenta las represalias que toman los países extranjeros al imponer ellos también mayores aranceles y provocar una mayor contracción de la producción y los ingresos de las empresas estadounidenses.

En una proyección realizada a diez años, el informe concluye que las pérdidas que pueden suponer la imposición de aranceles por parte de la administración Trump ascenderían a 145.000 millones de dólares entre 2026 y 2035.

Desplazamiento de producción a EEUU

En conclusión, la imposición de estos aranceles de forma permanente no conllevaría automáticamente beneficios para la economía norteamericana, tal y como defiende la administración Trump, que en su justificación para apostar por estos nuevos impuestos también destaca el hecho de que varias empresas extranjeras ya hayan anunciado que van a comenzar a producir en Estados Unidos. Esta misma semana se apuntaba que Audi puede ser una de las compañías europeas que próximamente vaya a comenzar a producir sus vehículos en EEUU, dentro de una de las factorías con las que el grupo Volkswagen ya cuenta en Tennessee. Sin duda que estas nuevas inversiones acabarán por tener también un efecto positivo sobre la economía y el empleo en el país.