Países Bajos apuesta fuerte por el 6G

El gobierno de Países Bajos ha dado luz verde a la inversión de algo más de 200 millones de euros al desarrollo de la próxima generación de redes de comunicación móvil, que se calcula que podrían llegar al mercado en el entorno del próximo cambio de década.

Según la información facilitada por el ejecutivo neerlandés, el proyecto 6G Future Network Services permitirá crear un sólido ecosistema para empresas e instituciones de conocimiento dentro del país, al tiempo que contribuir a la estandarización internacional de las nuevas tecnologías.

Desde su puesta en marcha en 2024, este proyecto ya ha logrado desarrollar una veintena de patentes, ha construido catorce prototipos de hardware y ha contribuido a impulsar seis nuevas empresas; mientras un programa de subvenciones está impulsando nuevas aplicaciones de la tecnología 6G.

Fondo para el crecimiento

Toda esta inversión se articula a través del Fondo Nacional de Crecimiento, que está destinando un total de 11.000 millones de euros a una cincuentena de proyectos a gran escala que contribuyan al futuro crecimiento económico de Países Bajos.

Así pues, están recibiendo financiación pública proyectos en los campos del hidrógeno verde, la agricultura sostenible y tecnologías clave como la computación cuántica y la inteligencia artificial.