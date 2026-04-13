Perkins Coie y Ashurst, una fusión de 2.800 millones de dólares

Los socios de los despachos de abogados Perkins Coie y Ashurst han aprobado por una "abrumadora mayoría" su propuesta de fusión para crear la nueva firma global Ashurst Perkins Coie, que contará con unos ingresos combinados de aproximadamente 2.800 millones de dólares y una plantilla de casi 3.000 trabajadores distribuidos en más de 50 oficinas, con centros estratégicos en Seattle, Londres, Sídney y Nueva York.

La integración, según un comunicado difundido por ambas firmas, busca aprovechar la presencia geográfica, la especialización sectorial y la solidez en unas áreas de práctica "claramente complementarias", creando así un único despacho "plenamente integrado a nivel global" y que centrará su actividad en "industrias clave en la transformación de la economía global", tales como tecnología, energía, infraestructuras y servicios financieros.

De hecho, en palabras del socio director global de Perkins Coie, Bill Malley, esta aprobación refleja la "convicción compartida" de que la unión permitirá crear una estructura capaz de responder a las crecientes y "complejas necesidades transfronterizas" de los clientes, apoyándose en "la escala, la especialización sectorial y el liderazgo tecnológico". Al respecto, el CEO de Ashurst, Paul Jenkins, ha convenido que la "experiencia complementaria" y el compromiso con la innovación proporcionarán un "mayor alcance global", y ha apuntado que todo ello convertirá a la firma en un destino atractivo para el "mejor talento jurídico".

Dadas las condiciones habituales de cierre en este tipo de transacciones, las dos compañías aguardan que la fusión se haya completado a lo largo del tercer trimestre de este año.