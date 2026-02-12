Peronistas y sindicatos califican como inconstitucional la reforma y el gobierno la ve "histórica"

La aprobación de la reforma laboral en el Senado argentino despertó reacciones encontradas tanto en el oficialismo como en la oposición, los sindicatos y hasta fuera del país. Los favorables al proyecto de ley hablan de un antes y un después en las relaciones laborales del país si el proyecto se pone en marcha fnalmente, mientras que desde la oposición y los sindicatos nacionales llegan a calificarla como inconstitucional.

El jefe de la oposición peronista en el Senado, José Mayáns, aseguró tras la aprobación del proyecto en la Cámara alta que el texto viola el artículo 14 bis de la Constitución argentina, que garantiza los derechos laborales, sociales y las condiciones dignas de trabajo. Apuntó que la ley va en contra de aspectos garantizados por los tratados internacionales como el establecimiento de un banco de horas.

Por parte del sindicato CGT, que se ha opuesto desde el principio a la reforma, su cosecretario general, Cristian Jerónimo, también coincidió en señalar que hay varios artículos inconstitucionales en el texto y añadió que el objetivo del mismo es tapar el fracaso del plan económico del Gobierno. El sindicalista reprochó a algunos senadores de la oposición y gobernadores el apoyo que dieron para la aprobación de la reforma y aseguró que darán la batalla en el Congreso para tratar de que no pueda ser aprobada.

Para el gobierno, en cambio, la aprobación de la reforma laboral es un momento "histórico" ya que va a avanzar en la línea de reducir el trabajo informal en el país, según indicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó como uno de los logros de la reforma la reducción de los litigios judiciales por despidos que suelen conllevar el incremento exponencial de las indemnizaciones, según indicó.

UGT y CC.OO, contra la reforma

En España los secretarios generales de los dos principales sindicatos se han pronunciado en contra de la reforma con duras palabras. A través de su cuenta de X el secretario general de CC.OO, Unai Sordo, ha indicado que entregar y someter el país a Donald Trump y "destrozar" los derechos laborales y sociales "es el común denominador de las extremas derechas a los dos lados del Atlántico".

Por su parte, Pepe Álvarez, secretario general de UGT ha advertido de que esta reforma sitúa a Argentina "ante el abismo" y se pregunta si medidas como la jornadas de 12 horas, las vacaciones troceadas o la eliminación de las indemnizaciones por despido es lo que quiere Vox para España.