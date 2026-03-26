El precio del petróleo vuelve a escalar en medio de las dudas sobre las negociaciones entre Irán y Estados Unidos

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, ha arrancado hoy subiendo casi un 2,5%, por encima de los 114 dólares por barril, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán decidido en Washington y Tel Aviv. El crudo de referencia en Estados Unidos también se ha encarecido un 2,4% y supera ya los 92 dólares por barril.

Se trata de la reacción de los mercados a las señales contradictorias sobre la posibilidad de un alto el fuego en la guerra en Oriente Próximo, pues las autoridades de la república islámica niegan la existencia del diálogo abierto del que ha informado Trump y, mientras, el estrecho de Ormuz continúa bloqueado al paso de buques.

En este contexto de incertidumbre, el índice Dow Jones y el Nasdaq de Estados Unidos cerraron el miércoles en positivo, con avances del 0,66% en el primer caso y del 0,77% en el segundo, pero sus futuros apuntan a descensos en la apertura de este mismo jueves.

Por su parte, las principales Bolsas asiáticas registran caídas en la jornada de hoy. El Kospi de Corea del Sur ha cerrado con un retroceso del 3,2%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cede un 1,9% y la Bolsa de Shanghai ha bajado un 1,1%. En Japón, el Nikkei ha terminado su cotización con una caída cercana al 0,5%. En paralelo, las Bolsas europeas apuntan este jueves a aperturas negativas, superiores al medio punto; y, en España, el Ibex 35 partirá hoy de los 17.169 puntos tras cerrar ayer con un repunte del 1,5%.