El petróleo vuelve a subir ante la inestabilidad en Oriente Próximo

Pozos de petróleo en un campo petrolífero de Estados de Unidos.

El petróleo vuelve a subir. Condicionado por la inestabilidad en Oriente Próximo, el Brent europeo cotizaba al cierre de los parqués europeos sobre los 80,23 dólares tras repuntar un 0,5%; mientras el WTI estadounidense avanzaba un 0,33% hasta los 76,85 dólares.

Todo ello en una jornada marcada por la nueva masacre perpetrada por Israel en Líbano y por la cancelación del encuentro previsto entre Estados Unidos e Irán.

Así es que la práctica totalidad de las bolsas europeas —con la única excepción de Milán— han cerrado en rojo.

Mientras el Mib de Italia ha subido un 0,31%, el Ibex 35 español ha retrocedido un 0,29%, el Cac 40 francés ha caído un 0,55%, el Dax 30 de Alemania se ha dejado un 0,16% y el FTSE británico ha bajado un 0,41%.