El petróleo vuelve a subir ante la inestabilidad en Oriente Próximo

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El petróleo vuelve a subir. Condicionado por la inestabilidad en Oriente Próximo, el Brent europeo cotizaba al cierre de los parqués europeos sobre los 80,23 dólares tras repuntar un 0,5%; mientras el WTI estadounidense avanzaba un 0,33% hasta los 76,85 dólares.
Todo ello en una jornada marcada por la nueva masacre perpetrada por Israel en Líbano y por la cancelación del encuentro previsto entre Estados Unidos e Irán.
Así es que la práctica totalidad de las bolsas europeas —con la única excepción de Milán— han cerrado en rojo.
Mientras el Mib de Italia ha subido un 0,31%, el Ibex 35 español ha retrocedido un 0,29%, el Cac 40 francés ha caído un 0,55%, el Dax 30 de Alemania se ha dejado un 0,16% y el FTSE británico ha bajado un 0,41%.
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