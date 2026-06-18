El petróleo deshace la caída de ayer ante las dudas sobre la reapertura de Ormuz

El precio del petróleo vuelve a subir. Tras el descenso de la jornada de ayer, las dudas sobre la reapertura del estrecho de Ormuz han llevado a los mercados energéticos a corregir la nueva bajada con la que arrancó la jornada, al calor de la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Sin embargo, en las últimas horas, distintos medios de comunicación iraníes han apuntado que Teherán estudia imponer algún tipo de peaje a los petroleros que entren o salgan del golfo Pérsico una vez transcurran los sesenta días que ambas delegaciones se han dado para perfilar las distintas cuestiones.

Ante ese panorama, el Brent, de referencia en Europa, ha repuntado hasta los 80 dólares por barril, pese a que durante la jornada de hoy llegó a bajar hasta los 76; y el WTI, el estadounidense, también ha aumentado hasta los 76 dólares tras haber cotizado en 73. Los precios estipulados ayer fueron de 77,9 y 72 dólares por barril, respectivamente.

Las previsiones del economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, pasan por que el crudo continuará todavía por encima de los niveles previos a la guerra, cuando el petróleo europeo marcaba 72 dólares, aunque tampoco por encima de los 80. "La nueva curva de futuros del petróleo se sitúa básicamente horizontal durante los próximos dos años", ha apuntado el economista irlandés.