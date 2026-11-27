La aerolínea Plus Ultra ha trasladado a la representación de los trabajadores su intención de extender el expediente de regulación de empleo a la totalidad de la plantilla, compuesta por 659 trabajadores, después de confirmar en días pasados la cancelación de todos sus vuelos.

Tras haber recibido 53 millones de euros de dinero público en concepto de rescate tras la pandemia, ahora esta compañía declara ser incapaz de afrontar la subida de los combustibles y tampoco encuentra ningún inversor que quiera hacerse cargo del proyecto. Es por ello que proyecta despedir a sus 120 pilotos, sus 309 tripulantes de cabina y sus 230 trabajadores de tierra, a pesar de que inicialmente planeaba que el ERE solo afectase al 40% de la plantilla.

Ante el cambio de planteamiento en la segunda reunión con los sindicatos, los representantes de los trabajadores han manifestado su preocupación por las importantes discrepancias detectadas en la documentación presentada, ya que no contenía, a su juicio, toda la información económica, contable y fiscal necesaria para analizar adecuadamente las causas alegadas por la compañía. En este contexto, han requerido cifras actualizadas y debidamente justificadas para conocer la verdadera situación económica y financiera de Plus Ultra en el nuevo encuentro previsto para la próxima semana.

Pero no solo han denunciado esas "carencias y errores" en la documentación, sino que han afeado a la empresa su "opacidad" en la comunicación con los empleados y el hecho de que no hubiese adoptado medidas previamente para, al menos, minimizar las consecuencias del traspié económico.

Situación de Plus Ultra

Además de las dificultades económicas que atraviesa, plasmadas en un resultado operativo negativo de más de 31 millones de euros entre febrero y agosto, Plus Ultra se ha visto salpicada por algunos de los casos de corrupción que afectan al ejecutivo que dirige Pedro Sánchez. Entre ellos, el que afecta al propio rescate de la pequeña compañía aérea que, en su mejor momento, llegó a operar seis aviones, con 53 millones de euros de fondos públicos.