Tras anunciar la suspensión de sus viajes a Colombia, la aerolínea española Plus Ultra ha decidido cancelar también sus vuelos a Argentina y Perú, de modo que únicamente cubrirá la ruta hacia Venezuela. Este nuevo movimiento está motivado por el alza de precio de los combustibles, en un contexto en el que la empresa prevé llevar a cabo un expediente de regulación de empleo en su base de Madrid, donde trabajan actualmente cerca de 700 personas y ha iniciado un proceso de negociación con sus acreedores.

Relacionado Plus Ultra suspende los vuelos a Colombia desde junio por el aumento de precios del queroseno

Entre los datos que sustentan la decisión, destaca un gasto en combustible de 104,83 millones de euros en lo que va de año, una cifra que casi duplica los 69,13 millones presupuestados inicialmente, así como un resultado operativo negativo de 31,08 millones de euros entre febrero y agosto.

Junto al impacto del alza de los combustibles, la aerolínea también ha hecho referencia a otros eventos geopolíticos, tragedias naturales y cierres de espacios aéreos por conflictos bélicos, para concluir que todo ello "ha dado al traste" con sus expectativas.

En este contexto, la compañía aérea ha empezado ya a notificar a los pasajeros afectados la anulación de sus billetes con destino Argentina y Perú, así como las opciones que tienen para gestionar sus devoluciones.

Además de las dificultades económicas que atraviesa, Plus Ultra se ha visto salpicada por los casos de corrupción que afectan al gobierno de España, toda vez que el ejecutivo que dirige Pedro Sánchez decidió rescatar a la pequeña aerolínea —hoy, tras una ampliación de flota, opera seis aviones— tras la pandemia con 53 millones de euros de fondos públicos.