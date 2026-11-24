Plus Ultra, la pequeña aerolínea rescatada por el gobierno de España tras la pandemia, prevé despedir al 40% de sus trabajadores en el centro de trabajo de Madrid. En un contexto de suspensión de vuelos por no poder afrontar la subida del precio de los combustibles y en preconcurso de acreedores, ha presentado ya un expediente de regulación de empleo que afectará a entre 210 y 270 personas y que ahora tendrá que negociar con los sindicatos.

En paralelo, también ha redactado un expediente de regulación temporal de empleo que plantea reducciones de jornada de entre el 10% y 70% a los distintos colectivos de trabajadores. En total, la plantilla de Plus Ultra está integrada por 663 empleados, de los que 120 son pilotos y otros 310 ejercen como tripulantes de cabina, mientras los 223 restantes se encuentran en tierra.

Si en junio la aerolínea anunciaba la suspensión de sus viajes a Colombia y la semana pasada cancelaba también sus vuelos a Argentina y Perú, en las últimas horas confirmaba que dejaría también de cubrir la ruta hacia Venezuela, la única que mantenía operativa, por el alza de precio del combustible y otros "acontecimientos geopolíticos, catástrofes naturales y cierres de espacios aéreos". Entre los datos que sustentan la decisión, destaca un gasto en combustible que roza los 105 millones de euros en lo que va de año, una cifra que casi duplica los 69,13 millones presupuestados inicialmente.

Además de las dificultades económicas que atraviesa, plasmadas en un resultado operativo negativo de más de 31 millones de euros entre febrero y agosto, Plus Ultra se ha visto salpicada por algunos de los casos de corrupción que afectan al ejecutivo que dirige Pedro Sánchez. Entre ellos, el que afecta al propio rescate de la pequeña compañía aérea que, en su mejor momento, llegó a operar seis aviones, con 53 millones de euros de fondos públicos.