Polonia afianza la inversión en su primera central nuclear con apoyo financiero de EEUU y licencia en marcha

Polonia sigue dando pasos para convertir en inversión efectiva su primera central nuclear, un proyecto largamente prometido que el gobierno de Donald Tusk quiere usar para reducir la dependencia del carbón y reordenar su mix energético.

Tras firmar el primer acuerdo de financiación con el Export-Import Bank de Estados Unidos para implantar la tecnología AP1000 de Westinghouse en la región de Pomerania, la empresa pública de energía polaca ha presentado ya solicitud de licencia ante la Autoridad Nacional de Energía Atómica.

Se trata de uno de los permisos clave antes del arranque de la obra, que se prevé para este mismo año. Si la hoja de ruta se cumple, la planta de Lubiatowo-Kopalino estará concluida en 2033 y marcará un cambio estructural en la política energética polaca.

Por el momento, Varsovia cuenta ya con tres elementos clave: un emplazamiento definido, la tecnología seleccionada y los primeros pasos formales para conseguir financiación y licencia.