Canadá lanza su estrategia nuclear y estudia llevar microrreactores al Ártico

Décadas de innovación nacional, abundantes cantidades de uranio y un régimen de seguridad líder en el mundo son las bases sobre las que Canadá construirá su nueva estrategia nuclear, que verá la luz a finales de este año, pero que se asienta en el principio de que "la seguridad económica requiere soberanía energética".

El plan de Ottawa se articulará en torno a cuatro pilares: facilitar la construcción de nuevos reactores, situarse como proveedores y exportadores de referencia, ampliar la producción de uranio e impulsar nuevas innovaciones nucleares, incluidas las tecnologías de fusión y fisión. Para ello, el gobierno federal compromete 2.200 millones de dólares canadienses a lo largo de la próxima década para sufragar la investigación de los laboratorios estatales.

Además, el ministro de Energía de Canadá, Tom Hodgson, ha anunciado durante la presentación de la estrategia la puesta en marcha de una inversión inicial de 40 millones de dólares entre este año y el que viene para evaluar el potencial de un microrreactor en el Ártico, a fin de que suministre calor y electricidad a las instalaciones de las fuerzas armadas en ese territorio más septentrional.

Posición relevante

En este desarrollo, Canadá parte de una posición relevante, con un sector nuclear que genera aproximadamente el 13% de la electricidad del país y que aporta 22.000 millones de dólares a la economía nacional.

Además, como potencia minera que es, en 2024 fue el segundo mayor productor mundial de uranio, con prácticamente una cuarta parte del total global. De hecho, exporta cerca del 90% de ese recurso a países que lo utilicen como combustible en sus centrales nucleares.