Trump acepta in extremis extender dos semanas más su ultimátum para buscar un acuerdo con Irán

A falta de apenas una hora para que concluyera el plazo que anticipaba duros ataques de Estados Unidos contra la infraestructura civil y energética de Irán, el presidente Trump ha cedido a la presión internacional y ha atendido la solicitud de Pakistán de dar dos semanas más a la posibilidad de llegar a un acuerdo.

En una jornada en la que intensificó sus amenazas contra la república islámica, llegando a advertir de la destrucción de "toda una civilización", sin que las autoridades iraníes cambiaran un ápice su esquema, finalmente la diplomacia contará con catorce días más de margen para desbloquear el estrecho de Ormuz y, así, silenciar las armas.

Los esfuerzos de Pakistán, que ha actuado como mediador en las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán han sido clave a la hora de lograr este nuevo aplazamiento del ultimátum, que Trump había asegurado que ya era improrrogable. Y es que su labor ha servido para garantizar que Irán no será escenario de ataques en estas dos semanas si, a cambio, permite el paso de buques por Ormuz en ese mismo período "como gesto de buena voluntad".

El propio Trump lo ha comunicado hace escasos minutos a través de sus redes sociales, haciendo hincapié en el "doble" alto el fuego, por lo que implica de reapertura del estrecho y de la pausa en los ataques. Y después de haber rechazado el domingo la contrapropuesta de Irán, hoy ha apuntado que ese documento constituye "una base viable sobre la que negociar".

"Estamos muy avanzados con un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Próximo", ha destacado, antes de concluir: "en nombre de los Estados Unidos de América, como presidente, y también en representación de los países de Oriente Próximo, es un honor tener este problema a largo plazo próximo a resolverse".