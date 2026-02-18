Puig seduce a la Bolsa tras cerrar 2025 con más de 5.000 millones de euros en ventas

Un sólido crecimiento de los ingresos, con ventas por encima de los 5.000 millones de euros, han permitido a la empresa de belleza prémium Puig anotarse un beneficio a cierre de 2025 de casi 600 millones de euros, un 6,5% más que el año anterior. Sus números han sido bien recibidos por el parqué, donde sus acciones se dispararon un 6,25% ya en los primeros compases de la sesión.

Y es que la compañía catalana presentó un resultado bruto de explotación ajustado de 1.045 millones de euros, rozando un 8% de subida, con un margen de Ebitda que creció hasta el 20,7%.

"Mirando al futuro, iniciamos el nuevo ejercicio con confianza", ha resaltado Marc Puig, presidente ejecutivo de la firma, quien ha analizado que el amplio porfolio de la empresa en fragancias, moda y maquillaje le permitirá "mantener un crecimiento saludable y seguir superando al mercado de belleza prémium".

Fragancias y moda, al frente

Por sectores, fragancias y moda acaparó el 72% de la facturación de Puig en 2025, tras una subida del 6,4% que le ha permitido alcanzar una cuota de mercado global del 11,1%. De hecho, las marcas de Puig Rabanne, Carolina Herrera y Jean Paul Gaultier continúan entre las diez primeras posiciones de marcas de fragancias a nivel mundial.

Maquillaje, por su parte, se ha hecho con el 17% de las ventas a raíz de una subida de un 13,7% impulsada por el desempeño de Charlotte Tilbury —el maquillaje selectivo número uno en Reino Unido y número tres en Estados Unidos—, los avances en distribución a través de Amazon en la potencia norteamericana y la entrada en un nuevo mercado, México.

Finalmente, cuidado de la piel facturó un 8,9% más que en 2024, superando por tanto las expectativas. Tras estas cifras se encuentra el crecimiento a doble dígito de Uriage.

El Mediterráneo, principal mercado

La región mediterránea, que abarca Europa, Oriente Próximo y África, acaparó más de la mitad de las ventas del grupo (un 55%) tras registrar un alza del 5,5%; si bien el mayor incremento se anotó en Asia-Pacífico, hasta un 21,7%, de modo que esta área supone ya un 11% de los ingresos. Por su parte, las Américas aportaron el 35% de la facturación y una subida del 7,7%.

El futuro

Con la vista puesta en este año, Puig mantiene la confianza de que volverá a aumentar sus ingresos por encima del mercado de belleza prémium y ve potencial de mejora del margen de Ebitda ajustado a medio plazo.

La "sólida gestión" del balance sigue proporcionando flexibilidad estratégica y capacidad para financiar el crecimiento futuro, aunque su enfoque continuará siendo "muy selectivo" en lo que se refiere a fusiones y adquisiciones.

Finalmente, ha reiterado que distribuirá alrededor del 40% de su beneficio neto en dividendos, de modo que este año repartirá 237 millones, el equivalente a 0,42 euros por acción, con cargo al ejercicio de 2025.