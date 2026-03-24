Puig sube en bolsa un 15% después de conocerse su posible fusión con Estée Lauder

La compañía catalana de estética y belleza Puig aumenta hoy su cotización en bolsa en torno a un 15%, después de conocerse ayer, tras el cierre del mercado, que se encuentra en conversaciones con el grupo estadounidense Estée Lauder para realizar una fusión de sus negocios.

Los títulos de la empresa española acumulan a mediodía de hoy una revalorización de 15,09 por ciento, con la acción situada en torno a los 17,9 euros, después de cerrar ayer a 15,58 euros.

Puig comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que se encuentra en negociaciones con Estée Lauder -grupo propietario de marcas como Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier o Rabanne- de cara a una "potencial fusión" de los negocios de ambas compañías, aunque advierte de que por el momento no se ha alcanzado un acuerdo entre las partes y no puede garantizarse que vaya a cerrarse la operación, ni en qué términos.

Estée Lauder confirma la negociación

La compañía estadounidense también ha confirmado la existencia de negociaciones, con una comunicación a los mercados con un contenido muy similar a la realizada por la firma catalana. Las acciones de la compañía norteamericana cayeron ayer en torno a un 8% en Wall Street, después de conocerse la existencia de negociaciones con Puig para una posible fusión.

Estée Lauder cuenta con un tamaño que triplica al de Puig, ya que su valor bursátil ronda los 30.000 millones de dólares, mientras que la compañía catalana ronda los 9.000 millones. En cifras de negocio la diferencia también es casi del triple, puesto que Puig alcanzó en 2025 los 5.042 millones de euros, mientras que Estée Lauder cerró el ejercicio con ventas superiores a los 14.300 millones de dólares.

Nombramientos recientes en Puig

El pasado 17 de marzo, el consejo de administración de Puig nombró a José Manuel Albesa como consejero delegado de la empresa en sustitución de Marc Puig, que dimitió del cargo, pero seguirá siendo presidente ejecutivo. Además, se designó también a Miquel Àngel Serra como director financiero para relevar a Joan Albiol. Sin embargo, este último mantendrá las funciones de secretario no miembro del consejo de administración.