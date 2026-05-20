Reino Unido cierra un acuerdo de libre comercio con los países del Golfo

Reino Unido se convierte en el primer país del G7 en formalizar un acuerdo de libre comercio con Bahréin, Qatar, Kuwait, Omán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo.

Según los cálculos del gobierno británico, este pacto, que prevé aumentar en casi un 20% el comercio bilateral, reportará a la economía de las islas europeas unos 4.280 millones de euros anuales y causará un impacto positivo de 2.200 millones de euros sobre los salarios reales de sus ciudadanos.

El comercio de Reino Unido con los países del golfo Pérsico se eleva actualmente, con los datos de la oficina estadística nacional, por encima de los 61.000 millones de euros anuales, de modo que la nueva alianza podría sumar unos 17.345 millones de euros más.

Entre los beneficiados británicos de este pacto se encuentran empresas aeroespaciales, productores agroalimentarios de Gales, promotores energéticos de Escocia y los centros financieros de Londres y Edimburgo, junto con productos como el queso cheddar, el chocolate, las galletas, el salmón ahumado escocés, los alimentos para mascotas y piensos de origen británico, que quedarán exentos de pagar aranceles. No obstante, el acuerdo de liberalización arancelaria excluye la carne de cerdo, el pollo y los huevos.

"Este acuerdo se fundamenta en nuestro compromiso compartido con el libre comercio, la prosperidad mutua y el éxito económico a largo plazo de todas nuestras naciones", ha destacado el gobierno que dirige Keir Starmer.