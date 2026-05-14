El ministro de Sanidad de Reino Unido abandona su cargo entre críticas a Starmer

El ministro de Sanidad de Reino Unido, Wes Streeting, ha sumado su nombre al de otros cuatro altos cargos del gabinete de Keir Starmer al presentar su dimisión. Esta maniobra, encaminada a ahondar la crisis interna y forzar la salida del premier, guarda relación con el batacazo cosechado por el Partido Laborista en las elecciones municipales de la semana pasada, en las que el gran protagonista fue el ultraderechista Nigel Farage.

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Si bien Streeting no ha anunciado todavía su candidatura a las primarias para suceder al primer ministro, cree que "está claro" que Starmer no está en condiciones de volver a optar al cargo en el que aún no ha cumplido dos años, por lo que está tratando de acelerar su salida. El inquilino de Downing Street debe, desde su punto de vista, facilitar la apertura de un proceso de primarias que no sea "una mezquina lucha interna", sino una verdadera batalla de ideas que desemboque en la selección de los mejores perfiles.

Y mientras Starmer recalca que se mantendrá en su puesto a fin de preservar la estabilidad del país, Streeting asegura haber perdido la confianza en el mandatario, a quien responsabiliza de los resultados electorales. "Los buenos militantes laboristas perdieron sin tener culpa alguna (...). No cabe duda de que la impopularidad del gobierno ha sido un factor determinante en la derrota", ha argumentado, antes de profundizar en sus críticas: "el país desconoce quiénes somos y qué representamos realmente" tras medidas como recortar las ayudas a la calefacción en invierno.

Por su parte, en cambio, reivindica su buena gestión al frente de su cartera, que ha llevado —asegura— a reducir las listas y los tiempos de espera. "Servir como su ministro de Sanidad ha sido la mayor alegría de mi vida y, a pesar de nuestras diferencias esta semana, le sigo profundamente agradecido por la oportunidad de servirle y lamento enormemente dejar el gobierno de esta manera", ha concluido a través de una carta que él mismo ha hecho pública en sus redes sociales.