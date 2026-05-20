La UE acuerda implementar el pacto arancelario con EEUU

Tras más de cinco horas de negociaciones, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento comunitario han llegado a un acuerdo provisional para implementar el pacto comercial pactado entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en julio del pasado año. Se prevé que pueda entrar en vigor antes del 4 de julio, la fecha límite que había puesto el magnate antes de imponer aranceles "mucho más altos" al viejo continente.

Se trata, para el Consejo, de "un paso importante" que se espera que sirva como plataforma de cara a "seguir colaborando" con la potencia norteamericana en la reducción de aranceles y en "la cooperación estrecha para afrontar los retos comunes". En otras palabras, persigue establecer una relación comercial a ambos lados del Atlántico que sea "estable y predecible".

En virtud de este acuerdo, se eliminarán los aranceles sobre los productos industriales de Estados Unidos, a los que se otorga "acceso preferencial" al mercado europeo, y también específicamente se suspenden los aranceles para las importaciones de langosta.

No obstante, ante cualquier cambio de escenario, se ha introducido un mecanismo de salvaguarda para poder reevaluar el impacto de las importaciones de Estados Unidos a las industrias o los productores de la Unión. "Si existen pruebas suficientes, la Comisión podrá decidir suspender total o parcialmente la aplicación del reglamento", detalla el comunicado remitido por las instituciones comunitarias.

Además, se establecen también mecanismos para suspender el acuerdo en caso de que Estados Unidos incumpla los compromisos o de que "perturbe las relaciones comerciales y de inversión con la UE, incluso discriminando o atacando a los operadores económicos de la UE".

Acero y aluminio

Otra de las especificidades del acuerdo recoge la posibilidad de suspender las concesiones relativas a los productos de acero y aluminio concedidas a Estados Unidos si, a del 31 de diciembre de 2026, continúa aplicando un arancel superior al 15% a los productos derivados del acero y el aluminio importados de la UE.

De todos modos, la cláusula de extinción marca que este acuerdo perderá su vigencia a finales de 2029, coincidiendo con el primer año de la siguiente legislatura en Washington.